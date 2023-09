Une absence de marque s’est faite remarquer, vendredi soir au Stade de France pour le match des Bleus. En ouverture face à la Nouvelle-Zélande, Bernard Laporte, qui fut le président de la FFR ayant décroché en 2017 l’attribution de la Coupe du monde à la France, n’était pas présent en tribune officielle. L’actuel président Florian Grill s’en explique.

Il comptait parmi les grands absents du match d’ouverture, vendredi soir entre la France et la Nouvelle-Zélande. Si les Bleus ont nettement battu les All Blacks (27-13) au terme d’une seconde période superbe d’intensité, ils l’ont fait loin des yeux de celui qui fut leur président fédéral durant six ans. Condamné en décembre 2022 à deux ans de prison avec sursis pour cinq chefs d’inculpation dont celui de corruption (il a fait appel), Bernard Laporte a depuis quitté ses fonctions à la FFR. Vendredi, il n’était pas convié à la grande fête du rugby français, bien qu’ayant été celui (avec Claude Atcher) qui était allé arracher des mains de World Rugby l’attribution de la Coupe du monde 2023 à la France, en novembre 2017. Une absence qui a été remarquée et que son successeur et ancien opposant, l’actuel président de la FFR Florian Grill, justifie ce lundi dans les colonnes de Midi Olympique.

Grill : "Qu’il paye d’abord ses dettes envers la Fédération"

En marge d’une interview revenant sur l’engouement qui a emporté la France, ce week-end, avec l’ouverture de la Coupe du monde sur nos terres, Grill est interrogé sur l’absence de Laporte au Stade de France. A ce sujet, il se montre ferme : « J’ai toujours été très clair à ce sujet. Je n’ai aucun problème à inviter Bernard Laporte pour des matchs de cette Coupe du monde, mais il y a un préalable : qu’il paye ses dettes envers la Fédération française de rugby. » Le président de la FRR réitère une seconde fois son propos, sans ambiguïté : « Je serais même ravi de l’inviter, même si je m’étonne qu’il ne soit pas venu puisqu’il disait qu’il avait reçu beaucoup d’invitations personnelles. Je reconnais tout le travail qu’il a effectué, avec ses équipes, pour l’attribution de la Coupe du monde en France. Mais je ne dérogerai pas sur ce principe que je considère sain : cela ne se fera que si, auparavant, il règle ses dettes envers la Fédération. »

Absent vendredi au Stade de France, Bernard Laporte a tout de même pu lancer « sa » Coupe du monde en assistant, samedi et dimanche, aux deux rencontres disputées au Stade Vélodrome de Marseille (Angleterre-Argentine et Afrique du Sud – Ecosse). Sur des invitations personnelles.