Lundi 11 septembre prochain, l’ancien international Serge Betsen organisera un dîner caritatif à Seilh (31). Plusieurs légendes du ballon ovale sont conviées comme Yannick Jauzion ou Trevor Brennan. Les bénéfices seront reversés à la Serge Betsen Academy.

Un moment de partage pour débuter cette Coupe du monde. Plusieurs légendes du ballon ovale, Serge Betsen en tête, vont se retrouver lors d'un dîner, lundi 11 septembre prochain, au Brennan's Snug Bar dans la commune de Seilh au nord-ouest de Toulouse.

À partir de 19 heures, ces vieux copains du ballon ovale célébreront ensemble le début de la Coupe du monde, et on l'espère, une première victoire française face à la Nouvelle-Zélande ce vendredi soir. Yannick Jauzion, Trevor Brennan ou encore Omar Hasan seront de la partie. Durant la soirée, plusieurs activités seront proposées, et l'association Serge Betsen Academy présentera ses dernières actualités. "L'association aide les enfants défavorisés au Cameroun et au Mali à avoir accès à l'éducation et à la santé, nous confie l'ancien troisième ligne. Grâce au sport, le rugby, et à ses valeurs, l'objectif est de contribuer à l'éducation des enfants et à l'aide médicale qui sont deux choses toujours très compliquées. On a donc créé six centres pour les enfants."

Tout le monde peut participer

Des places sont toujours disponibles pour participer à la soirée conviviale du lundi 11 septembre. Une participation sera demandée, et les fonds récoltés seront reversés à l'association. Les entreprises de la région et tous les fans du ballon ovales sont conviés. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet pour réserver des places.

En attendant ce moment de partage entre amoureux du rugby, Serge Betsen assistera au match d'ouverture de la Coupe du monde, vendredi au Stade de France. Consultant pour une chaîne africaine, le "sécateur" est plutôt confiant pour les Bleus : "J'ai eu l'opportunité de passer un peu de temps avec les joueurs hier. Et je peux vous dire que j'ai trouvé une force de sérénité et de détermination collective dans cette équipe. Ça va être un match d'une autre dimension je pense. Avec un avantage pour nos Bleus, forcément. J'espère vraiment que le public va les porter, pour faire trembler ces Blacks."