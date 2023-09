Sur la pelouse du Stade de France, les Bleus ont parfaitement débuté leur Coupe du monde en battant 27-13 la Nouvelle-Zélande. Malgré un premier acte compliqué, les Bleus ont réagi dans le second pour finalement s'imposer assez largement. Venez débriefer cette rencontre avec nos journalistes !

On débriefe ensemble pendant plus d'une heure la victoire des Bleus 27-13 face aux All Blacks !

