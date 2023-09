World Rugby a annoncé que des pauses fraîcheurs pourront être mises en place lors des rencontres du week-end, et cela, dès ce soir pour le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande à Saint-Denis (21h15).

Les équipes ont été informées que des pauses fraîcheurs pourront être mises en place afin de lutter contre les fortes chaleurs attendues. Une mesure qui pourrait débutée dès ce soir lors du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande (21h15).

Ces "water-break", comme ils sont souvent appelés interviendront au cours des deux mi-temps et seront gérés par les arbitres lors d'une interruption normale du jeu. Pour rappel de fortes chaleurs sont attendus ce week-end dans de nombreuses villes hôtes, comme Bordeaux (35°C), Marseille, Toulouse (32°C), ou encore Saint-Etienne (32°C).

Une mesure déjà présente au Japon en 2019

Une mesure similaire avait déjà été prise lors de la dernière Coupe du monde au Japon, déjà pour lutter contre la chaleur et la forte humidité. Les rencontres entre l'Irlande et la Roumanie, l'Italie et la Namibie, l'Australie et la Géorgie ainsi que le Japon et le Chili devraient être impactées par la nouvelle.

Une mesure qui pourrait être reconduite en fonction des températures des prochaines semaines.