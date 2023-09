Où regarder France - Nouvelle-Zélande à Toulouse ? Différents bars pourront vous accueillir dans le centre-ville toulousain et dans les alentours. La fanzone toulousaine sera également l'un des grands lieux de rendez-vous les soirs de match. On vous dit tout ici !

Écrans géants, bars... Où voir France - Nouvelle-Zélande ?

À Toulouse vous n'aurez pas vraiment de mal à trouver un bar pour visionner le match d'ouverture opposant la France et la Nouvelle-Zélande. Sur Toulouscope, le guide des Toulousains on trouve plusieurs adresses incontournables pour passer un beau moment de rugby.

Le Mama Shelter (54-56, boulevard Lazare Carnot) propose une expérience pour le moins complète avec grand écran sur le rooftop pour profiter du beau temps toulousain mais aussi 8 écrans plasma au bar et une salle de cinéma. Pour ce France - Nouvelle-Zélande, Paul Graou, demi de mêlée du Stade toulousain devrait être présent. Non loin des allées Jean-Jaures, le Connexion (8, rue Gabriel Péri) propose également un beau programme avec une happy hour de 18h à 20h. Un peu plus loin de la ville, au Coco Club (97, route de Gauré, Balma) les 1400m2 de surface festive offriront une belle soirée à tous les fans de rugby.

Place Saint-Pierre sera évidemment un endroit clé lors de cette Coupe du monde. Chez tonton, le pub Saint-Pierre, la Couleur de la Culotte, le bar Basque... Il y aura de quoi faire et tout ça avec le match aux quatre coins des différents bars.

La carte des fanzone en France. Midi Olympique - Midi Olympique

Sachez que ces lieux ne seront pas les seuls à pouvoir vous accueillir vendredi soir ! Il vous suffira de flâner dans le centre-ville pour dénicher les meilleurs spots pour ce France - Nouvelle-Zélande.

Une fanzone, Prairie des Filtres

C'est l'une des plus grande fanzone mise en place lors de ce Mondial. Plus qu'une fanzone c'est un véritable village rugby qui se met en place à Toulouse du 8 septembre au 28 octobre. Cette zone peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Un écran géant de 95m2 sera installé pour permettre au plus grand nombre de profiter de ce match d'ouverture. La bonne nouvelle ? Vendredi soir il fera beau et vous pourrez profiter de ce France - Nouvelle-Zélande bien installé prairie des filtres autour des différents espaces de restauration et buvettes.