À peine arrivé au camp de base de La-Seyne-sur-Mer, Cheslin Kolbe a pris soin de revenir sur l’état physique de sa troupe avant l’entrée dans la compétition, et a évoqué la pression qui entoure les Springboks.

Votre succès contre les All Blacks a impressionné le monde. Par rapport à 2019, comment jugez-vous votre préparation ?

Avant toute chose, il y a beaucoup d’excitation d’être ici. En 2019, la préparation et la planification pour atteindre notre pic de forme ont été les clefs du succès. Notre staff nous avait mis dans de bonnes conditions, et les joueurs ont adhéré au projet. Pour être honnête, nous arrivons à cette Coupe du monde plus en forme qu’à la dernière. Nous avons eu la chance de passer plus de temps ensemble et ça renforce notre esprit de groupe. Dans la planification de ce Mondial, notamment sur nos camps de préparation, j’ai l’impression que tout a été mieux réalisé. C’est pour ça que j’ai le sentiment que nous sommes meilleurs.

Est-ce aussi lié au fait que des joueurs ont pu se révéler avant ce Mondial à l’instar de Canan Moodie ?

Quand on porte ce maillot, il faut se montrer à la hauteur. Il ne faut pas faire semblant d’être un autre parce que tu joues à côté de joueurs plus expérimentés. Nous avons retiré beaucoup de positif du Rugby Championship et de nos deux derniers matchs. Des jeunes ont su saisir leur chance comme Canan. C’est un talent exceptionnel. Pour les plus anciens, c’est assez fou de voir un gamin s’imposer si facilement au niveau international. Il a déjà le monde à ses pieds. Grâce à ce contexte global, nous sommes en confiance avant ce rendez-vous. Mais attention, une Coupe du monde reste au-dessus de ce que nous avons connu. On devra montrer notre meilleur visage, physiquement et mentalement, contre l’Écosse.

Comment gérez-vous les attentes liées au fait de défendre votre titre, et le statut de favori de la compétition ?

Je me sens comme tous les Sud-Africains, nous n’aimons pas perdre (rires). On veut toujours gagner et faire en sorte de rendre fier notre pays. Pour gérer la pression, il s’agit simplement d’être nous-mêmes dans la vie de tous les jours, et de faire parler notre talent en étant libre sur le terrain. Bien évidemment, il faudra suivre le plan et nos structures imposés par le staff. La clef est de rester soi-même pour amener l’équipe au bout.

Est-ce particulier pour vous de revenir en France, à Toulon ?

Oui, c’est spécial. L’histoire s’est terminée d’une manière triste. Les choses ne se sont pas passées comme je le voulais. J’avais le désir d’aller au bout de mon contrat, mais nous avons trouvé un accord mutuel. Il ne faut jeter la pierre sur personne. Je n’ai pas été le joueur que je voulais être pour Toulon, mais il faut désormais aller de l’avant. J’ai fait de mon mieux malgré les blessures, et surtout, j’ai grandi. À un moment donné, j’ai pensé à arrêter le rugby tellement c’était dur d’être si souvent blessé. Mais j’aime encore trop le jeu pour ça, et tout arrive pour une raison. J’ai gardé la foi, et je suis le plan de Dieu. Je suis content d’être de retour ici avec les Springboks, dans un endroit qui restera toujours spécial dans mon cœur. Maintenant, je suis à 100 % et mon esprit est concentré uniquement sur le fait de gagner la Coupe du monde.