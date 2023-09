L'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée sur sa pelouse face à Toulon, au terme d'une rencontre peu brillante (22-17). Parmi les satisfactions, nous pouvons citer le jeune ouvreur Mateo Garcia, qui a réalisé son match référence en professionnel. Au contraire, Christopher Tolofua a beaucoup trop gâché, tandis que Baptiste Serin, et Paul Abadie ont enchaîné les mauvais choix.

Mateo Garcia

Nous attendions depuis plusieurs mois un match référence pour le jeune ouvreur bordelais. Préféré à Zack Holmes, l’espoir avait une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Cette fois-ci, il l’a saisie. D’entrée de match, son envie s’est faite sentir, avec de nombreuses prises d’initiatives. Il relançait par deux fois le ballon en début de match et trouvait de l’avancée par ses crochets. Il tentait aussi plusieurs coups de pieds dans le dos, même si l’un d’entre eux fut une faute de goût.

Le point d’orgue de sa performance fut ce ballon magnifiquement distillé de son pied gauche sur l’aile d’Uberti (54e), qui a permis à l’habituel centre de marquer en coin le premier essai du match. Il ne faut pas omettre de souligner son joli 6/7 face aux perches. Le meilleur joueur du match incontestablement.

L'Union Bordeaux-Bègles rafle la mise face au RC Toulon !



Aymeric LucIl semble avoir retrouvé ses jambes ! Aymeric Luc a dû faire plaisir à Pierre Mignoni ce dimanche, par sa capacité à amener de la vitesse dans la ligne d’attaque toulonnaise. Tranchant, il a franchi par deux fois la défense bordelaise et a été au soutien de ses coéquipiers à plusieurs reprises alors que l’animation offensive toulonnaise fut parfois un peu rouillée. À lui seul, il a battu quatre défenseurs.

Mahamadou Diaby

Il n'est plus le capitaine de l'UBB mais il continue d'être un leader sur le terrain. Le troisième ligne n'a pas innové mais il est toujours aussi précieux. Comme à son habitude il ne s'est pas échappé dans le combat et a su trouver de l'avancée au contact. Il fut un des joueurs les plus disponibles et visibles sur le terrain. Diaby a notamment cassé deux plaquages et a su ne pas se montrer maladroit ballon en main.

Les flops

Christopher Tolofua

Les deux talonneurs n’ont pas été à la fête du côté de Chaban-Delmas ce dimanche soir. Si Lamothe s’est montré maladroit au lancer, il a eu le mérite d’avoir à son actif quelques charges dynamiques et un joli coup de pied peu conventionnel. Pour Christopher Tolofua par contre, ce fut encore plus compliqué. Évidemment, il faut souligner que l’ancien international français a manqué ses quatre premiers lancers en touche, plusieurs fois en lobant son sauteur. C’est évidemment trop. En plus de cela, l’ancien Toulousain a manqué quatre plaquages et s’est fait sanctionné une fois. Il n’a pas aidé Toulon à avoir de la continuité dans son jeu. Il marque en fin de match grâce au travail de son pack.

Gaël Dréan

De son match, nous ne retiendrons certainement que deux choses. La première, c'est son pied en touche, lors d'une contre-attaque, alors qu'il avait un grand espace devant lui pour sprinter, ce qui est sa qualité première. Une maladresse semble-t-il évitable qui a change le cours du match puisque l'essai de Tuicuvu a été refusé et Toulon n'a au final jamais pu prendre les commandes du match. Par ailleurs, Dréan s'est montré maladroit en commettant un en-avant à la dernière minute, alors que les siens auraient pu bénéficier d'un dernier ballon d'attaque dans le camp bordelais. Enfin, il est pris dans son dos sur l’essai d’Uberti. Il aura beaucoup de regrets.

Top 14 - Gaël Dréan (Toulon) aura des regrets après ce match face à l'UBB Icon Sport - Icon Sport

Paul Abadie

L’ancien Agenais a déçu face à Toulon. Alors qu’il avait à ses côtés le jeune Mateo Garcia, Abadie eut plus de responsabilités qu’à l’accoutumée, notamment au niveau du jeu au pied. C’est sur ce point précis que le bât blesse. Le demi de mêlée n’a jamais su trouver comment se protéger des montées défensives adverses et s’est fait contrer à plusieurs reprises. Comme en plus, il n’a pas su insuffler une grande vitesse au jeu bordelais, sa copie est au final plutôt négative.

Baptiste Serin

Nous avons l'habitude de vanter ses performances lorsqu'elles sont bonnes mais dans son jardin de Chaban-Delmas, Baptiste Serin n'a cette fois-ci pas réussi son match. Le demi de mêlée international a multiplié les mauvais choix dans cette partie, ratant même parfois des gestes qu'il maîtrise d'habitude à la perfection. Son jeu au pied totalement dévissé en première période alors qu'il n'était pas pressé du tout en était la preuve. En fin de match, il rend le ballon aux Bordelo-Béglais de façon surprenante, alors que moins d'une minute restait à jouer. Un choix assez incompréhensible.