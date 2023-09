Bordeaux-Bègles a pris le meilleur sur Toulon, ce dimanche soir, en s'imposant 22-17 face aux Varois. Avec un grand Mateo Garcia, l'UBB a signé son deuxième succès de la saison.

L'Union Bordeaux-Bègles rafle la mise face au RC Toulon (22-17) au Stade Chaban-Delmas pour la clôture de cette 3 ème journée de Top 14 avant la trêve de la Coupe du monde.

Et d'emblée, la stratégie prenait littéralement le dessus sur l'initiative. Les demis de mêlée respectifs s'en donnaient à cœur joie, distillant à foison des chandelles et de l'occupation. Bordeaux-Bègles montrait un peu plus de précision sur ce thème, même si Hervé ouvrait le score d'une pénalité lointaine pour les visiteurs (0-3, 10 ème). Les hommes de Yannick Bru furent plus rigoureux sur leurs possessions, les sanctions se multipliant contre les Varois au sol. Garcia ajustait une première pénalité lointaine pour l'égalisation (3-3, 12 ème). Par la suite, ce fut une véritable guerre de jeu au pied de pression à laquelle assistait le public de Chaban-Delmas. Garcia concrétisant une nouvelle pénalité lointaine pour reprendre le score (6-3, 23 ème).



La suite de ce premier acte où le ballon fut confisqué auprès des lignes arrières ? Un scénario typique même si certains touches furent disputées rapidement pour tenter d'élever le rythme. La chaleur présente n'étant pas d'une grande aide avec des organismes impactés. Si Toulon avait quelques possibilités, gâchés par un alignement en perdition dans les moments-clés, l'UBB se sortait toujours de l'ornière par une énergie louable et un placement défensif de qualité. Alors qu'on se dirigeait sur trois points d'écart à la pause, la mêlée girondine enfonçait son vis-à-vis pour une dernière pénalité convertie par Garcia (9-3, 40 ème). Peu de lancements au large et un jeu qui se cantonnait au petit périmètre, les acteurs allaient-ils se débrider par la suite ?

La touche du RCT en faillite

Et pour tout dire, la philosophie changeait diamétralement avec des joueurs portés enfin vers les largeurs. Garcia se distinguant à nouveau en offrant un essai plein de malice au pied à Uberti qui grillait la politesse à Rabut sur la ligne (16-3, 55 ème). Piqués au vif, les hommes de Pierre Mignoni se rebiffaient par un essai tout en force de Boulassel suite à un joli travail des avants (16-10, 61 ème). Coup pour coup, les formations répliquaient avec une nouvelle pénalité de Garcia, l'un des grands artisans de la soirée (19-10, 66 ème). Pas suffisant pour contrarier l'emprise varoise sur les fondamentaux, et un essai de Tolofua tout en force (19-17, 72 ème). Un mano à mano qui donnera au final son vainqueur après une dernière pénalité convertie par Garcia pour assurer la mise (22-17, 75 ème).



L'UBB glane une victoire importante pour conclure ce début de championnat sur une bonne note. Patients dans leur stratégie, les locaux ont su faire preuve de suffisamment de résilience pour éloigner la menace des visiteurs qui montaient graduellement en régime. Solides quand le jeu l'imposait, l'UBB passera des vacances l'esprit léger avec 2 succès en 3 rencontres.

Toulon a réagi sur le tard, mais aura démontré des qualités indéniables quand les avants furent au diapason. Mais la touche fut trop aléatoire pour concrétiser certaines actions notables et aller chercher autre chose qu'un bonus défensif. Ce fut aussi l'opportunité d'observer quelques jeunes pousses, dont la progression sera peut-être déterminante avec le long marathon qui s'annoncera pour la suite après la Coupe du monde.