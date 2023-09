Pendant un peu plus d'une heure, Canal + a fait découvrir aux téléspectateurs Antoine Dupont, comme personne, ou presque ne l'avait vu. Rempli d'anecdotes, ce reportage retrace le parcours du capitaine des Bleus. De ses premiers lacets noués, au grand chelem avec le XV de France et bien évidemment jusqu'à la Coupe du monde 2023 qui se profile...

On a l'impression qu'il n'y a plus grand chose à apprendre sur la vie d'Antoine Dupont, et pourtant. Pendant environ une heure, Guilhem Garrigues et Canal + ont retracé l'histoire du meilleur joueur du monde 2021.

Disponible sur MyCanal en replay, ce long format permet de plonger dans l'intimité du joueur du Stade toulousain. On retrouve notamment son frère, Clément, et sa mère, Marie-Pierre, qui connaissent mieux que personne le meneur de jeu du XV de France. Des rencontre faites forcément du côté de Castelnau-Magnoac (Haute-Pyrénées), le village qui a vu grandir "Toto".

De son éclosion à Auch, en passant par l'explosion sous le maillot de Castres puis l'autre dimension avec Toulouse, vous ne raterez pas grand chose de la carrière de Dupont.

Une humilité à toute épreuve

Depuis le début de sa vie, Antoine Dupont marque son entourage de par son humilité et sa faculté à rester le même. C'est également ce qui est expliqué par son frère, mais aussi par ses amis auscitains, toujours aussi proches plusieurs années après leurs aventures dans les catégories jeunes.

Vous le sentez aussi venir... Anthony Jelonch y est également allé des ses anecdotes. Les deux inséparables depuis leurs années à Auch se sont suivis à Castres et désormais à Toulouse.

Et puis, pour couronner le tout, les légendes du ballon ovale ont aussi donné leur avis, sans tarir d'éloges, comme logiquement attendu. Gareth Edwards, Jonny Wilkinson, Serge Blanco... Quand ces hommes complimentent un rugbyman, on s'assoit et on écoute. Entre les entretiens, vous aurez l'occasion de voir, ou revoir toutes les plus belles actions d'Antoine Dupont depuis ses débuts chez les professionnels. Amoureux du rugby, ou pas, il y a des histoires qui touchent forcément, alors foncez.