Deux jours après leur arrivée en France, les Irlandais se sont entraînés ce matin sur la pelouse du Stade de la Vallée du Cher, à Tours. Un magnifique moment pour le XV du Trèfle, qui était attendu par 12 000 personnes et qui a pu s'offrir un bain de foule.

L'engouement autour de cette Coupe du monde 2023 n'est plus a prouver. Et s'il manquait encore des preuves pour convaincre les plus sceptiques, l'entraînement de l'Irlande ce samedi à Tours en est un magnifique exemple.

Arrivés ce jeudi dans l'Hexagone, les Irlandais se sont d'abord offert une séance en salle ce vendredi, avant de goûter pour la première fois à une pelouse française. Ce samedi matin, pas moins de 12 000 personnes étaient présentes au stade de la Vallée du Cher pour assister à l'entraînement de Jonathan Sexton et les siens.

Sur les réseaux sociaux, les images de partage entre les récents vainqueurs du Tournoi des Six Nations et le public tourangeaux ont été publiées, et ont forcément fait fureur.

Pour le symbole, les Irlandais arboraient leur tenue officielle pour la compétition, pour les plus grand plaisir de leurs supporters, ou simples passionnés de rugby, venus faire du bruit.