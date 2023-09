Heureux pour la remontée fantastique de son équipe, menée de 18 points à la pause, le manager a souligné la force de caractère de son équipe et mis en avant la nouvelle philosophie de son équipe.

Qu’est-ce que vous retenez de ce succès ?



Je retiens le caractère de l’équipe. On ne gagne pas le match en faisant du n’importe quoi. Pour retourner le match, on a mis la main sur le ballon, on a pris des initiatives. On perd 17 ballons en première période. C’est lié au changement de philosophie. On a eu un gros avertissement sans frais. On a joué contre une superbe équipe de Nevers. C’est une équipe en phase finale l’an dernier. C’était un super match de rugby. On le gagne.



Est-ce que vous y avez toujours cru ?



Avant qu’on marque l’essai à la fin, j’ai glissé à Ladauge : « Si on ne prend pas un essai de plus, je crois qu’on peut le gagner. » On a fait un choix fort d’aller en touche pour marquer un essai. Cet essai avant la pause change tout. Sur la deuxième période, les quinze joueurs, et les autres qui sont entrés, plus le public, ont permis une révolte. On a montré qu’on avait des certitudes. En ce moment, on a la dynamique. On a une cohésion du groupe avec le staff et les joueurs. On s’est approprié le projet des joueurs. Je suis juste là pour les guider avec le staff, et faire des choix. Ce groupe s’est pris en main. J’ai parlé à mes leaders dans la semaine avec une seule idée : « Si vous faites le boulot, on va le gagner. »



Justement, Arthur Coville a porté votre équipe…



C’est un leader serein. Il ne hausse pas la voix. Il fait, il montre l’exemple. C’est un super joueur, on ne le découvre pas. Les leaders ont facilité la tâche d'Arthur. On n’a pas un leader, mais plusieurs leaders. Piazzo (Piazzoli, NDLR) a fait un match fantastique, comme Bilel (Taieb, NDLR). Ils ont pris leur responsabilité. On est en train de créer quelque chose, mais on doit garder notre philosophie : « À la fin du match, on doit être plus humbles qu’au début du match. » Si on garde cette humilité. On pourra continuer à avancer. Aujourd’hui, on a perdu 17 ballons en première période. On a beaucoup joué, parfois on s’expose. Quand tu changes de philosophie, il faut aller dans l’extrême. On s’en sort bien, mais on doit s’améliorer.



Personnellement, comment ressortez-vous de ce match ?



Je me donne toujours 24 heures pour savourer une victoire, cette fois ça sera 48 heures. Dimanche, on pensera à Brive. Si on aime le rugby, avec passion, c’est pour vivre des matchs comme ça. Tant mieux qu’on les gagne… Ouais, c’était un putain de match ! Ça a joué au rugby, sans se poser de questions. Et en ce moment, on a le mojo qu’on n’avait pas l’année dernière. Aujourd’hui, on prend ce qu'il y a à prendre.



Trois succès en trois matchs, vous allez être chassé par toute la ProD2…



L’an dernier, on était le chasseur, et on n’a rien chassé. On a loupé beaucoup de coups de feu. On voulait entrer dans le top 6, et maintenant, on veut rester dans le top 6. Une fois que tu es dedans, on doit te sortir. Aujourd’hui, on a 14 points, et on fera les comptes plus tard.