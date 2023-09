Midi Olympique se joint à viàOccitanie pour créer le rendez-vous pour débriefer, analyser, présenter et débattre sur la Coupe du monde.

Vivre les débats de la rédaction de Midi Olympique chaque soir ! Recevoir les dernières infos du XV de France, des Blacks, des Boks... Vous ne raterez rien ! Le journal du rugby, qui mobilise trente-trois personnes sur tous les matchs de la Coupe du monde de rugby, s’est associé à la chaîne de télévision, ViàOccitanie, qui appartient au groupe La Dépêche du Midi, pour créer à partir du 4 septembre : ViàMidol, la quotidienne. Chaque jour de 19 heures à 20 heures, les journalistes et envoyés spéciaux de Midi Olympique passeront au crible toutes les dernières actualités des vingt équipes qualifiées pour ce Mondial, et livreront les clefs pour suivre au mieux les quarante-huit matchs de la compétition.

La question qui fâche, l’actu du jour ou le face-à-face, voilà des rubriques qui vont devenir familières et permettront de se tenir informé. Par ailleurs, l’affiche du soir (le match de 21 heures) aura le droit à une couverture particulière. La Coupe du monde 2023 n’aura plus de secret. L’émission sera diffusée en direct sur Rugbyrama.fr et ViàOccitanie. Cette dernière est disponible sur le canal 31 de la TNT à Toulouse, Montpellier, le canal 33 toujours de la TNT à Nîmes et Perpignan ainsi que sur le canal 30 de toutes les box Internet (Orange, Bouygues, SFR, Free).