En clin d'œil avant la Coupe du monde en France qui débutera le 8 septembre, Volvic a reproduit la célèbre publicité de Zinédine Zidane avec Antoine Dupont comme nouveau comédien. En espérant que le rugbyman imite le footballeur en devenant champion du monde.

Les amateurs de football, de sport et plus largement encore : nombreux sont ceux qui connaissent la mythique publicité de Zinédine Zidane dans un vestiaire peu éclairé pour la marque d'eau minérale. Une préparation d'avant-match qui détaille les habitudes de l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France de football. "C’est toujours les mêmes gestes. D’abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite. Et puis une gorgée de Volvic, toujours !". Voilà le texte prononcé par la légende du football français, ballon d'or en 1998, dans cette vidéo devenue célèbre.

Dans la toute nouvelle publicité de Volvic diffusée ce jeudi matin, la tirade est reprise par un autre joueur emblématique du sport français : le capitaine du XV de France Antoine Dupont. Un joli clin d'œil, 23 ans plus tard, alors que l'Hexagone s'apprête à accueillir une nouvelle Coupe du monde sur son sol. À l'époque, en 2000, Zidane était déjà champion du monde (1998) et préparait l'Euro. De son côté, Dupont ne rêve que d'une chose : devenir le premier capitaine français à soulever le trophée William Webb Ellis le 28 octobre prochain.