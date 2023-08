Conscient que son équipe n’a pas joué son meilleur rugby, face au Stade toulousain, le manager de l’Aviron bayonnais, Grégory Patat, a néanmoins apprécié la seconde période de ses joueurs, qui ont battu le champion de France en titre, 26-7.

Grégory, on imagine votre satisfaction, votre équipe a fini par prendre le dessus…

On savait que Toulouse allait arriver avec des ambitions malgré leur effectif à l’heure actuelle. On les savait diminués, mais ils ont montré par le passé qu’ils ont un savoir-faire en la matière. La première mi-temps a été très disputée, il y a eu beaucoup d’intensité dans les collisions, les conditions étaient difficiles avec l’humidité, le ballon était très glissant.

Votre deuxième mi-temps a été beaucoup plus dense. À quoi est-ce dû ?

Si on analyse les deux groupes, je savais que le match allait se jouer sur la seconde mi-temps. J’ai dit, à la pause, qu’il fallait continuer à taper dans la porte. On était à deux doigts de les faire craquer. On a récupéré deux pénalités en mêlée, le dernier ballon porté finit dans l’en-but, puis il y a ce drop. On sentait qu’ils commençaient à fléchir et on voulait appuyer grâce à notre coaching. Maintenant, il y a beaucoup de choses à redire pour un premier match, on leur a donné beaucoup d’opportunités en première mi-temps. On n’a pas pris de point (en seconde période, NDLR), ça, c’est positif, mais face à des équipes qui nous poseront plus de problèmes, ce sera compliqué.

Vous étiez satisfait de la défense la semaine dernière face à Paris. Vous l’êtes une nouvelle fois, ce soir. Ce n’est pas un hasard ?

C’est le point positif de la soirée. Quand on ne prend que sept points, c’est positif. Malgré le contenu, le déchet en touche, les ballons échappés, c'est plus facile de gagner des matchs. On l’a prouvé ce soir. On a fait un bilan de l'an dernier, on prenait trop de points à domicile. Je crois que la moyenne était de 18 ou 22 points. Il fallait scorer pour gagner. La défense est primordiale en début de championnat, aucune équipe n’est prête. Il y a des aléas, des faits de jeu. C’est plus facile de maîtriser, après, notre jeu.

Bayonne a ouvert le Top 14 avec une victoire solide sur le Stade toulousain (26-7). Grâce à seize points de Camille Lopez, l'Aviron entame parfaitement sa saison face aux champions en titre.



La guerre psychologique s’est elle gagnée avec le deuxième drop de Camille Lopez ?

Oui, complètement. On commence à se détacher, on sentait que ça allait être mieux pour nous dans le match. Les Toulousains ont eu une reprise un peu plus tardive, un banc plus jeune, on savait que, sur la durée, ça pouvait nous être bénéfique. Nous nous sommes détachés et nous avons pris l’ascendant. Si on analyse le contenu pur, il y a eu du déchet en touche, des pénalités, des ballons échappés. Il y a du boulot…

Pendant le match, avez-vous senti que l’adversaire ne parvenait plus à créer de danger ?

Oui, c’était positif. Mais j’aimerais qu’on appuie. Quand on commence à toucher l’adversaire, il faut lui faire encore plus mal. C’est la réalité du Top 14. Toulouse est capable de lancer le jeu avec une moindre occasion, pour revenir au score. Sur ces matchs de début de saison, le territoire est hyper important. Il ne faut pas laisser l’adversaire jouer trop chez nous et, ce soir, il y a eu beaucoup trop d’occasions pour Toulouse. Nous avons été en capacité d'annihiler leurs actions, mais on s’est mis en danger. Quand on veut contrôler et maîtriser un match, il faut essayer d’enlever tout ça.

Un mot sur le match de Camille Lopez ?

Camille a concrétisé les temps forts, ses deux drops nous font du bien. J’étais déçu de ne pas avoir concrétisé avec le ballon porté. Il claque ce drop, ça nous réconforte dans nos croyances, car on sentait qu’on prenait l’ascendant sur cette équipe.

Camille Lopez a été le grand homme de la soirée bayonnaise. Icon Sport - Icon Sport

Ugo Mola a dit qu’il ne faudrait pas qu’il termine chez les Bleus…

Camille ? Je n’espère pas (rires). Il y a de très bons numéros dix en équipe de France. Je pense que ce serait une erreur de le convoquer (rires).

Vous dominez le champion de France, ce soir. Par rapport à l’an dernier, êtes-vous plus solides ?

Non, on ne va pas comparer à l’an dernier. On appréhendait ce match, car on manque de lisibilité sur ces débuts de championnat. C’est toujours pareil, il y a beaucoup d’approximations. Les équipes ne maîtrisent pas forcément complètement leurs systèmes. J’avais vu leurs deux matchs amicaux, ils avaient tapé fort et on savait que ça allait taper fort. Oui, on a battu Toulouse, mais on peut mieux faire, sans aller chercher ou envisager quoi que ce soit. C’est une première étape, on a quatre points au classement, on est premier ce soir et il nous reste deux matchs à l’extérieur. Les équipes qui vont nous recevoir vont avoir la pression, c’est la réalité de ce championnat.

Comment analysez-vous les difficultés en touche ?

La stratégie était bonne en première mi-temps, il y a eu des timings mal coordonnées avec le lanceur-sauteur. Les zones étaient bonnes. Le timing n’était pas respecté. En deuxième mi-temps, les Toulousains sont rentrés dans notre tête. On s’est refermé sur des options où, avec un peu plus de confiance, on aurait pu faire mieux.