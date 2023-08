Si tous les regards sont tournés vers le XV de France et le Mondial qui pointe le bout de son nez, dans l'anonymat, les deux équipes de France à VII préparent depuis ce lundi une échéance tout aussi grandiose, les jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce lundi 14 août, c'était la grande rentrée pour les équipes de France à VII. Le début d'une saison qui s'achèvera de manière grandiose par les jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux équipes de France sont qualifiées d'office pour cette échéance en tant que pays hôte, mais elles sortent d'une saison excellente qui leur aurait permis de se qualifier de manière classique. La saison qui s'annonce sera particulière car l'organisation a décidé de changer ses formats. Moins d'équipes, plus que 12, moins d'étapes, plus que 8 au programme, mais chaque week-end à vocation à devenir un événement.

"World rugby veut de la dramaturgie, assure l'entraîneur du VII de France masculin Jérome Daret. Déjà l'an passé, nous avons vu beaucoup de nations mineures surprendre des cadors, tout comme certaines équipes passer à côté d'une étape alors qu'elles venaient de remporter la précédente. Avec moins d'équipes et un niveau encore plus homogène, il faut qu'on est conscience qu'à chaque étape, on peut finir aussi bien premier que dernier." Après avoir manqué les jeux Olympiques de Tokyo, le VII de France masculin vient d'achever la meilleure saison de son histoire en terminant à la 4e place du classement général. "Contrairement aux autres nations, nous avons su être réguliers. Nous avons eu très peu de mauvais résultats. Nous avons battu les meilleures équipes, mais nous n'avons pas encore réussi à remporter un Tournoi. Les meilleures nations nous voient en grand dans leurs rétroviseurs, à nous de venir à leur hauteur. C'est notre mission pour cette année." Les garçons ont entamé leur préparation lundi, à distance, via des semaines "en autonomie" où ils font un travail physique, ludique, qui permet de conserver leur fraîcheur mentale.

La saison des Jeux Olympiques commence officiellement... c'est parti ! pic.twitter.com/Sewr103p7o — Stephen Parez (@StephenParez) August 15, 2023

Que ce soit pour les garçons ou pour les filles, il faut attendre décembre pour voir la première étape des World Series. Le sélectionneur des françaises David Courteix ne manque pas d'idées pour préparer son groupe. Il devrait annoncer d'ici la fin du mois une liste de 37 joueuses qui correspondra au groupe élargi qui préparera les Jeux. Ensuite, une partie du groupe s'envolera en septembre pour les Fidji, pour un stage d'un mois, pendant que l'autre partie du groupe disputera en Europe des tournois de préparation face à d'autres nations qualifiées pour les JO : "Les Jeux sont encore loin, confie-t-il. Il va se passer énormément de choses en onze mois, mais à la fois cette période va s'écouler très rapidement. On ne travaille pas dans l'urgence, mais il faut prendre en main le calendrier. Jusque-là, nous sommes dans les clous. Il y aura quelques points de passages importants à valider au cours de la saison. Si on y arrive, l'équipe aura les moyens de remporter la médaille d'or." En 2019, les Bleues s'étaient inclinées en finale face aux Blacks, elles reviendront évidemment avec l'intention de faire mieux, d'autant plus à domicile.

A lire aussi : XV de France - Jérôme Daret (entraîneur de l'équipe de France) et le VII aux côtés des Bleus du XV

David Courteix, l'entraineur du 7 de France féminin. Icon Sport - Icon Sport

Après les filles, les garçons prendront aussi la direction des Fidji. Jérôme Daret reprend : "Le but c'est de travailler dans un autre environnement différent, avec moins de foule autour. Je souhaite qu'on coure sur des cailloux, qu'on s'entraîne sur des plages, qu'on gravisse des dunes, qu'on soulève des troncs... C'est dans ces méthodes de travail archaïque que les Fidjiens puisent leur résilience, et aussi une synchronisation intuitive de leurs changements de rythmes. Puis attention, ils ont aussi des structures de hautes performances ! Nous pourrons travailler contre les équipes locales, ce qui est très difficile, parce que face aux Fidjiens, si tu n'es pas prêt, tu te fais ramasser." Du pain sur la planche, donc pour les septistes, pour rappel la première étape des World Series aura lieu à Dubaï les 2 et 3 décembre.