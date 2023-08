Ce mercredi, l'entraîneur de l'équipe de France à VII, Jérôme Daret, était présent aux côtés du XV de France. L'occasion d'échanger avec le staff et de tirer le meilleur des deux disciplines.

Il n'est pas inhabituel de croiser les membres des quatre équipes de France (masculines, féminines, à VII et à XV) aux bords des terrains d'entraînements de leurs homologues. Ce mercredi, c'est Jérôme Daret qui est venu apporter son regard sur le XV de France. Le sélectionneur des Bleus à VII raconte : "Fabien Galthié nous sollicite régulièrement. D'abord parce qu'il y a plein de points ou nous sommes transversales, et où nous travaillons avec les mêmes personnes, sur la nutrition et la psychologie sportive par exemple. Ce qui m'intéresse quand je viens les voir, ce sont tous les aspects autour du terrain. Les relations entre Fabien et les médias par exemple. Sa capacité à donner de la matière aux journalistes, à raconter l'histoire XV de France. Le plus intéressant, c'est la capacité à construire le bien-être des joueurs. Comment faire pour qu’ils se sentent le mieux possible ? Et il effectue un travail très précis à ce sujet, il vous en parlerait mieux que moi, mais il travaille même avec une certaine lumière pour offrir des conditions encore plus agréables."

Danseuse, touches... Le XV se nourrit aussi du 7

À l'inverse, Jérôme Daret inspire régulièrement le staff du XV de France. Il poursuit : "Nous faisons un peu office de laboratoire pour le XV de France, sauf qu’eux, ils le reproduisent puissance 1000. Les quatre staffs échangent beaucoup ensemble, et nous avons certaines spécificités qui peuvent se transposer au XV. Nous travaillons énormément les changements de rythme. Nous avons pris l'habitude de travailler cela avec une danseuse. Prochainement, le XV de France féminin devrait utiliser cette collaboration. Côté masculin, le staff est très intéressé par la gestion des breackdowns (la guerre des rucks N.D.L.R.). Karim Ghezal me sollicite régulièrement sur les touches et les réceptions de coups d'envoi qui sont des domaines spécifiques et capitaux au 7. On échange, longuement, et après chacun conserve ce qui l'intéresse tout en l'adaptant à sa sauce." Les passerelles entre les deux disciplines ne manquent pas. Et les équipes de France comptent bien en exploiter au maximum lors de la saison à venir.