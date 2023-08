Une page d'histoire va s'écrire ce soir. Pour la première fois, l'équipe de France va disputer une rencontre avec le nom des joueurs dans le dos.

C'est une grande surprise : les joueurs du XV de France auront leur nom dans le dos de leurs maillots pour la première fois de l'histoire ! Une véritable nouveauté que l'on va découvrir ce samedi soir à Saint-Étienne pour France-Écosse. En effet, à quelques heures du coup d'envoi (21h05), la Fédération française de rugby a dévoilé ses nouveaux maillots blancs dans le vestiaire de Geoffroy-Guichard. Et sur ces tuniques, les noms de joueurs sont inscrits au-dessus du numéro. Ils auront aussi, comme à leurs habitudes et en petit, le nom de leur club formateur. Si c'est la première fois pour le XV de France, dans une liste non exhaustive, l'Angleterre, l'Italie ou encore par exemple le pays de Galles ont déjà leurs noms écrits sur le maillot. Côté Top 14, le Racing 92 a floqué les noms des joueurs sur l'arrière des shorts.

En octobre 2022 dans les colonnes du Parisien, le directeur de la communication de la FFR Laurent Latour indiquait que cette idée était à l'étude et loin d'être exclu : "Nous suivons très attentivement la question du flocage dans le dos des maillots. Nous avons depuis deux ans lancé un travail de réinvention de ce maillot, en discussion avec le staff et les joueurs du XV de France. Nous partons du principe que la première star dans le rugby, c’est l’équipe. Il n’y a pas encore de décision arrêtée autour de ce point pour la prochaine saison, et c’est très bien que la RFU aille explorer ce territoire. C’est un cas concret que nous allons regarder de très près."

80ème pour Fickou

À cette occasion, Gaël Fickou et son désormais habituel numéro 13 fouleront une pelouse sous le maillot frappé du coq pour la 80ème fois. Avec cette nouvelle sélection, le joueur du Racing 92 rattrape une légende française : Thierry Dussautoir. Il se classe 12ème parmi les joueurs du XV de France les plus capés de l'histoire. Le trois-quarts centre n'est donc plus qu'à deux sélections d'Imanol Harinordoquy et de Louis Picamoles (82). Il est encore loin du leader de ce classement, l'emblématique Fabien Pelous et ses 118 sélections.