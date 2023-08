Florian Grill, le président de la FFR, était dans les tribunes pour assister au match amical entre Clermont et Oyonnax. Florian Grill a d’ailleurs tapé le coup d’envoi fictif de la rencontre.

Un président à Issoire. Quelques minutes avant la rencontre de préparation entre Clermont et Oyonnax, Florian Grill a donné le coup d’envoi fictif du match, sur la pelouse d’Issoire (Puy-de-Dôme). Accompagné du maire de la ville et des représentants départementaux et régionaux de la FFR, le président de la fédération en a profité pour valoriser le club issoirien. "Ça fait quatre ou cinq ans que je viens systématiquement. Je voulais vraiment valoriser la section de rugby adapté mise en place par l’US Issoire. Merci au club" a sobrement expliqué le président de la FFR.

Deux heures avant la rencontre entre Clermont et Oyonnax, Agen et Grenoble se sont affrontés sur la même pelouse. Pour son deuxième match de préparation, le SUA s'est imposé sans trembler face au FCG.