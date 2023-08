Aribtre du quart de finale entre les Bleus et le pays de Galles en 2019 au Japon, Jaco Peyper pourrait bien officier lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, opposant la France à la Nouvelle-Zélande. Selon The Telegraph, c'est le Sud-Africain d'origine qui aura cet honneur.

C'est une possibilité qui rappelera de très mauvais souvenirs aux supporters français. Selon un média britannique, The Telegraph, c'est Jaco Peyper qui devrait arbitrer lors du match d'ouverture tant attendu entre les Bleus et les All Blacks, prévu le 8 septembre prochain.

Il y a quatre ans, c'est le Sud-Africain qui était au sifflet lors du quart de finale opposant le XV de France au pays de Galles. Peyper s'était d'ailleurs illustré à l'issue de la rencontre en posant avec des supporters gallois, imitant le coup de coude de Sébastien Vahaamahina, qu'il avait exclu durant la rencontre. Un geste qui avait particulièrement irrité le rugby tricolore.

Si jamais sa désignation venait à devenir officielle pour un des matchs les plus attendus de l'histoire du rugby, le natif de Bloemfontein fêtera alors le second match d'ouverture de sa riche carrière. Il était arbitre principal lors d'Angleterre-Fidji en 2015.

Personnage central dans l'affaire Sexton

Dernièrement, le nom de Jaco Peyper a fait la Une de l'actualité pendant un petit moment. En effet, c'est lui qui a officié lors de la dernière finale de Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster.

Après le coup de sifflet final, l'homme de 43 ans a tout simplement été insulté par Jonathan Sexton qui lui avait signifié qu'il était "une putain de honte". Le demi d'ouverture irlandais a écopé de trois matchs de suspension à la suite de ces paroles.

Malgré quelques "affaires" qui l'ont concerné de près, Jaco Peyper reste une référence de l'arbitrage international. Sa désignation pour la rencontre du 8 septembre prochain n'aurait rien d'illogique.