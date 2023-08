Mimizan accueille les finales de Beach Rugby ce week-end

Pour leur deuxième édition, les finales de Beach Rugby prennent d'assaut la plage Remember de Mimizan, ce samedi 12 et ce dimanche 13 août.

Après une première édition réussie du côté de Gruissan, la saison dernière, les finales du championnat de France de Beach Rugby sont reconduites.

Seize équipes féminines et seize équipes masculines se disputeront le Bouclier des Champions. FFR - Pascal RODRIGUEZ

Cette année, c'est Mimizan qui accueille l'ultime journée. Pour l'occasion, les 16 équipes masculines et 16 équipes féminines qualifiées débuteront la phase finale dès 13 heures le samedi, avant de conclure par les finales pour le Bouclier des Champions, à 20 heures. L'année dernière, ce sont les Euskadi Sevens et les Minots de Provence qui avaient été couronnés.

Les jeunes mis à l'honneur

Le dimanche, c'est au grand public de s'emparer du sable. "Nous souhaitons vraiment que le Beach Rugby soit accessible à tous, et de la manière la plus sécurisée possible" confie Dorothée Perez, Présidente de la commission du Beach Rugby à la FFR. Pour l'occasion, les futurs grands pourront se révéler à l'occasion du Tournois jeunes, une première dans l'organisation du Beach Rugby : "Nous partons du principe que plus ils se mettent au rugby tôt, plus vite ils feront la transition en Sénior, ce qui nous permettra d'améliorer notre niveau lors des prochaines éditions."

Les plus jeunes auront eux aussi leur tournoi, pour la toute première fois. FFR - Pascal RODRIGUEZ

En début d'après-midi, vacanciers et famille pourront eux aussi s'essayer au rugby dans le sable. À un peu moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby (du 08 septembre au 28 octobre), Dorothée et les nombreux organisateurs voient au Beach Rugby "l'occasion de resserrer les liens avec une grande fête, afin d'être prêts à soutenir les Bleus."