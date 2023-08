Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Saint-Etienne pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Saint-Etienne pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.

Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du Stade Geoffroy-Guichard

*À noter : la plupart des hébergements aux abords du Stadium sont des appartements. Les hôtels se font plutôt rares dans cette zone.

- Le Bergson : 122 Rue Bergson. Appartement de 80 m² entièrement équipé, de deux chambres. Situé à 1,2 km du stade Geoffroy-Guichard, à 1,3 km de la Cité du Design. La gare de Saint-Étienne Bellevue, la plus proche, est accessible en 14 minutes de route et 30 minutes en transports, via le TER.

- Ibis budget Saint-Étienne stade : 21 Boulevard Georges Pompidou. Situé à 600 mètres du Zénith de Saint-Étienne et à 1 km du stade Geoffroy-Guichard. Vous pourrez rejoindre le centre-ville en 12 minutes de route. La gare de Saint-Étienne-Câteaucreux, la plus proche, est accessible en 5 minutes de route ou 22minutes de marche.

- T2 proche stade G. Guichard - Chez Michèle : Quartier Bergson. À seulement 5 minutes à pied du stade Geoffroy-Guichard. Arrête de tramway en pied d'immeuble pour vous emmener en moins de 10 minutes au centre-ville ou au Zénith de Saint Etienne. L'Autoroute A72 est accessible en 5 minutes, la gare Saint-Étienne-Câteaucreux en 10 minutes de voiture.

Dans le centre-ville

- Hôtel Furania : 18 Rue De La Résistance. Situé au cœur du centre-ville de Saint-Étienne, à 100 mètres de l'Hôtel de Ville et de la place Jean Jaurès. Les transports en commun, à proximité de l'hôtel, vous permettront d'accéder facilement à la gare de Château creux, au parc des expositions et au palais des congrès. Vous pourrez également rejoindre le stade Geoffroy-Guichard en 20 minutes.

- Urban Style, Hôtel Le Cheval Noir : 11 Rue François Gillet. Situé à 5 minutes à pied du centre-ville et à 1 km de la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux. Le stade Geoffroy-Guichard est accessible à 12 minutes de route. La station de tramway Square Violette, à 3 minutes de marche, vous permettra de rejoindre les sites touristiques de la ville. L'établissement est facilement accessible depuis l'autoroute A72, à 10 minutes en voiture.

- City Lofthotel Saint-Etienne : 15 Rue Gambetta. Placé dans le centre historique de Saint-Étienne, vous pourrez rejoindre le stade Geoffroy-Guichard en 11 minutes de route, ou 36 minutes de TER. Un arrêt de tramway (lignes T1 et T3) est accessible à quelques pas de la résidence et la gare de Saint-Étienne est à 1,5 km.

Plus excentré

- Chambres en vue - chambres d'hôtes :1520 chemin de la taillée, 42580 La Tour-en-Jarez. Chambre d'hôtes avec salle de bains privative et petits-déjeuner compris. Vous séjournerez à 5 km du stade Geoffroy-Guichard et à 6,5 km du Zénith de Saint-Étienne. La gare de Saint-Étienne-Câteaucreux est accessible en 13 minutes.

- T2 de 40 m2 - facile d’accès, lumineux et au calme - Chez Nadia et Pierrick : Saint-Genest-Lerpt, Auvergne-Rhône-Alpes. Appartement rénové de 40 m2 au deuxième et dernier étage. Équipé d'une chambre parentale, une cuisine et un salon. Situé à 10 minutes en voiture du stade, 11 minutes du centre-ville. L'autoroute A72 est accessible en 8 minutes en voiture.

- Le Golf Balnéo - Cosy & SPA - Chez Florian : Boulevard Rhin et Danube, 42000 Saint-Étienne. Chambre d'hôtes avec chambre, cuisine et salle de bains privative. Situé à quelques pas du Golf Bluegreen Saint-Etienne. Le stade Geffroy-Guichard est accessible en 6 minutes de route, la gare Châteaucreux en 9 minutes de route.