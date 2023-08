Comme lors de chaque intersaison, le Top 14 a attiré de gros poissons dans ses filets. Siya Kolisi, Leicester Fainga'anuku, Sam Simmonds... La liste est longue ! Voici le XV des joueurs que le championnat français va découvrir. Les jokers Coupe du monde n'ont pas été pris en compte.

1. Facundo Gigena (Section paloise)

Sans club après la liquidation judiciaire des London Irish, il était écrit que l’international argentin ne resterait pas longtemps sur le marché. Avec l’expérience du plus haut niveau, que ce soit ses apparitions en Champions Cup avec Leicester ou ses sept sélections avec les Pumas, il apportera un renfort de poids aux hommes de Sébastien Piqueronies. Dans le Béarn, le pilier de 28 ans vient compenser la blessure de son compatriote Ignacio Calles, qui s’est rompu le tendon d’achille pendant la préparation pour la Coupe du monde.

2. Folau Fainga’a (Clermont)

Clermont a voulu frapper fort cet été. Après une saison en demi-teinte, les pensionnaires du Marcel-Michelin ont réussi à attirer l’international australien. Avant de rejoindre la Western Force la saison dernière, il a été un joueur des Brumbies durant cinq saisons, où il aura atteint à deux reprises la finale de Super Rugby sans pouvoir le remporter. Avec ses performances de haut niveau, il a accumulé 35 sélections sous le maillot des Wallabies. Titulaire indiscutable sous Dave Rennie, le talonneur de 28 ans est le grand perdant de l’arrivée d’Eddie Jones. Plus capé depuis le début d’année, il va manquer le Mondial.

3. Nepo Laulala (Stade toulousain)

Qui de mieux qu’un All Black pour remplacer un All Black ? La stratégie de Toulouse a le mérite d’être précise. Après le départ de Charlie Faumuina, les Rouge et noir ont recruté un nouveau cadre de la Nouvelle-Zélande, qui devrait être aligné pour le match d’ouverture face à l’équipe de France. Évoluant aux Crusaders, aux Chiefs et dernièrement aux Blues, il a su montrer sa qualité depuis toutes ces années si bien qu’il était le pilier droit titulaire des Blacks lors de la dernière Coupe du monde. En joker pour pallier son absence, les champions de France en titre ont fait venir Owen Franks, lui aussi ancien pilier de la Nouvelle-Zélande. Quand on vous dit que la stratégie toulousaine a le mérite d’être précise…

4. Rob Simmons (Clermont)

Un géant arrive en Auvergne. Titulaire lors de la finale de la Coupe du monde 2015, l’international australien a posé ses valises à l’intersaison. Ancien pensionnaire des London Irish, il découvre le championnat de France pour la première fois de sa carrière à 34 ans. Avec ses 2m04, il fera le plus grand bien à la seconde ligne des Jaunards. Un joueur expérimenté, qui compte 106 sélections avec les Wallabies et voudra finir en beauté, après ses trois saisons passées Outre-Manche. Avec l’ASM, il vient décrocher un nouveau trophée, lui qui possède un palmarès vierge en club depuis 2011 et un Super Rugby avec les Queensland Reds.

5. Sam Whitelock (Section paloise)

Un monument du rugby mondial débarque en France. La référence au poste depuis une dizaine d’années vient rejoindre son frère Luke chez les Vert et blanc. Seconde ligne légendaire des Crusaders, il a aussi marqué les All Blacks de son empreinte. Sacré en 2011 et en 2015, il pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à remporter à trois reprises le trophée Webb Ellis. Avec son arrivée, la Section souhaite passer la vitesse supérieure, alors qu’elle stagne entre la dixième et la douzième place depuis quatre ans.

Sam Whitelock est la recrue phare de la Section paloise.

6. Pete Samu (Bordeaux-Bègles)

Vous n'avez pas 32 sélections avec les Wallabies pour rien. L'UBB s'est offert une pointure internationale au poste de troisième ligne. Après trois ans sous les couleurs des Crusaders, Samu (31 ans) s'est installé avec le numéro 8 dans le dos chez les Brumbies. Régulièrement appelé en sélection, il a disputé une rencontre avec l'Australie cet été face à l'Afrique du Sud. Pouvant évoluer à tous les postes de la troisième ligne, il sera d'une grand utilité dans le pack girondin.

7. Siya Kolisi (Racing 92)

Avons-nous besoin de le présenter ? C'est le nom le plus clinquant de ce XV. Il y a quatre ans, cet homme soulevait la Coupe du monde. Capitaine des Springboks, Siya Kolisi (32 ans) va débarquer au Racing 92 après le Mondial français. Après sept ans avec les Stormers, et trois avec les Sharks, le Springbok aux 75 sélections va poser ses valises en France. Souvent critiqué, le pack francilien aura de quoi faire peur dans les prochains mois.

8. Sam Simmonds (Montpellier)

Le MHR a vu partir Zach Mercer à l'intersaison après deux saisons exceptionnelles du numéro huit anglais. Alors pour le remplacer, on prend la même nationalité, et on se retrouve avec Sam Simmonds (28 ans) . La star des Chiefs d'Exeter depuis 2014 va faire le grand saut et tenter de réussir en Top 14. En Angleterre, Simmonds est réputé pour sa faculté à empiler les essais, 83 essais en 123 matchs toutes compétitions confondues. Rien que ça. Les défenses de notre cher championnat se devront d'être prêtes.

9. Brad Weber (Stade français)

En voyant partir à la retraite Morgan Parra, le Stade français avait besoin de se renforcer à la mêlée. C'est chose faite. Un All Black portera le maillot rose dans les prochaines semaines. International néo-zélandais depuis 2015 (18 sélections), Weber a notamment disputé la Coupe du monde 2019 avec les Kiwis. À la mène, les Soldats roses auront de quoi faire.

10. Joe Simmonds (Section paloise)

Tout comme son frère, Sam, le demi d'ouverture a traversé la manche cet été. Lui aussi a porté le maillot des Chiefs d'Exeter pendant plusieurs saisons, et lui aussi tentera de démontrer tout son talent en Top 14 la saison prochaine. Joe Simmonds (26 ans), c'était tout simplement le capitaine des Chiefs ces derniers mois. Jamais international, il est pourtant réputé pour sa gestion à toute épreuve et son efficacité face aux poteaux.

11. Leicester Fainga’anuku (Toulon)

C’est une sacrée pépite que le RCT a fait venir sur la Rade cet été. Pour remplacer Cheslin Kolbe, sur le départ, Toulon a signé Leicester Fainga’anuku pour deux saisons. L’ailier néo-zélandais de 23 ans rejoindra le club à l’issue de la Coupe du monde. La saison dernière, il a inscrit 13 essais en 13 matchs de Super Rugby avec les Crusaders. La saison d’avant, il avait franchi la ligne d’en but à 10 reprises avec le club néo-zélandais avec notamment deux superbes triplés.

12. Jack Goodhue (Castres)

Après cinq titres de Super Rugby remportés avec les Crusaders, Jack Goodhue débarque au Castres olympique pour les deux prochaines saisons. Il apportera toute son expérience acquise lors de ses 80 matchs avec les Crusaders. A 28 ans, le natif de Whangarei compte, à ce jour, 18 sélections avec le maillot de la Nouvelle-Zélande. Non retenu pour disputer le Mondial, il pourrait débarquer dans le Tarn plus tôt que prévu.

Jack Goodhue et Leicester Fainga'anuku seront deux des têtes d'affiche du Top 14 la saison prochaine.

13. Joe Marchant (Stade Français)

Avec Joe Marchant associé à Jeremy Ward, c’est une paire de centre très expérimentée que pourra proposer le Stade Français pour le prochain exercice. Le trois-quart centre international anglais rejoindra le club de la capitale à l’issue de la Coupe du monde. Aux Harlequins depuis 2014, il a remporté la Premiership en 2021. La saison dernière, le joueur de 26 ans à inscrit neuf essais avec le club londonien.

14. Jack Nowell (La Rochelle)

Une recrue de haute voltige pour le Stade Rochelais. Les doubles champions d’Europe se sont offert les services de Jack Nowell qui viendra apporter de la concurrence à Teddy Thomas et Dillyn Leyds. Le joueur de 30 ans compte 46 sélections avec le XV de la Rose. Avec Exeter, il a inscrit 39 essais en 145 matchs. En 2020, il réalise le doublé en remportant la Premiership et la Champions Cup. Avec la sélection nationale, il a remporté le Tournoi des 6 Nations à deux reprises, en 2016 et 2017.

15. Reece Hodge (Bayonne)

Un international Australien à Bayonne ! Le club basque s’est offert les services de Reece Hodge pour la saison prochaine. Avec un profil polyvalent, le joueur aux 63 sélections avec les Wallabies sort d’une saison pleine avec les Rebels de Melbourne. En 13 matchs, il a inscrit deux essais, 11 pénalités et 38 transformations. Bien qu’il ait été titularisé contre l’Afrique du Sud lors du Rugby Championship, il ne devrait pas disputer la Coupe du monde et pourrait arriver à Bayonne dans les prochaines semaines.

Les autres gros noms qui débarquent : Harry Williams (Montpellier) ; Marvin Orie (Perpignan) ; David Ribbans (Toulon) ; Will Rowlands (Racing 92) ; Adam Coleman (Bordeaux-Bègles) ; Pita Gus Sowakula (Clermont) ; Tevita Tatafu (Bordeaux-Bègles) ; Ben White (Toulon) ; Domingo Miotti (Oyonnax) ; Ben Tapuai (Bordeaux-Bègles) ; Henry Arundell (Racing 92).