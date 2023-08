Ce lundi, à l’occasion de sa conférence de presse de rentrée, l’Aviron bayonnais a présenté sa saison 2023-2024, pendant laquelle il jouera la Champions Cup et en a profité pour afficher ses ambitions.

Il était 11h45 pétante, hier matin, lorsque Grégory Patat (manager), Philippe Tayeb (président), Peyo Muscarditz (trois-quarts centre) et Rémi Bourdeau (troisième ligne) sont arrivés au club house de la tribune Europcar, pour la conférence de presse de rentrée du club ciel et blanc. Pendant trois-quarts d’heure, les quatre hommes ont pris la parole face à la dizaine de journalistes présents pour évoquer les ambitions du club pour la saison à venir.

Bayonne plus attendu ? : "Ce sont des conneries", balaye Grégory Patat

“Pour moi, ce sont des conneries. L’an dernier, nous étions le promu que tout le monde voulait battre. Ce sera notre seconde année en Top 14, c’est à nous de décider comment on va travailler et comment on va imposer notre jeu. Si on se contente de rester sur ce qu’on a fait l’an dernier, ça va être compliqué. Je ne comprends pas le raisonnement qui pousse à dire que l’an II, c’est la confirmation. Ce qui est important, c’est comment on va travailler, comment on va mettre la pression sur l’adversaire. C’est notre seul but.”

La Champions Cup : "Je ferai une gestion de groupe différente", explique Grégory Patat

“Je ferai une gestion de groupe différente cette année. Il y a un calendrier aléatoire, une inconnue pour pas mal d’équipes, trois journées, un arrêt, puis un bloc de quinze matchs avec de la Coupe d’Europe intercalée. Si on va jusqu’à fin mars, il y a 21 matchs avec une semaine de repos. La gestion des effectifs sera importante. C’est pour ça que nous avons ciblé un recrutement qualitatif et complémentaire à ce qu’on avait cette saison.”

Grégory Patat et l'Aviron vont disputer la Champions Cup pour la première fois dans l'histoire du club. Pablo Ordas

L'objectif : "Faire mieux que la saison d’avant", annonce Grégory Patat

“Nous sommes tous des compétiteurs. Le but, c’est de faire mieux que la saison d’avant. Maintenant, il faut consolider les bases et renforcer les fondamentaux. Quand on connaît l’homogénéité du Top 14, c’est un championnat qui est très dur, il y a cette incertitude Coupe du monde avec des joueurs absents. Il faut gérer beaucoup de matchs sur une période rapprochée. Si on arrive à faire la même saison que l’an dernier, ce sera déjà très bien. Mais je ne parle jamais de résultat à mon groupe. Je leur parle de contenus et de maîtrise de notre quotidien. Le but, c’est de s’améliorer chaque jour dans nos règles de vie. Si on s’améliore chaque jour, on mettra la pression sur notre adversaire et si on met la pression sur notre adversaire, on risque d’avoir des victoires, puis des meilleures places au classement. Je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais contrôlons ce que l’on peut contrôler, tout simplement…”

L’évolution du club : "Plaisant, mais ce serait se tromper de s’en satisfaire", prévient Peyo Muscarditz

“C’est plaisant, c’est ce qu’on recherche, mais ce n’est pas pour ça qu’on s’en satisfait. Nous sommes dans la recherche du travail et de l’amélioration de chacun. Si on commence à se satisfaire de ça, on se trompe. Nous sommes heureux d’être dans cette situation, mais ce qui s’est passé l’an dernier est passé. Maintenant, allons de l’avant et créons une nouvelle saison, en espérant qu’elle soit aussi belle que l’an dernier.”

Peyo Muscarditz et les Bayonnais veulent au moins reproduire la même saison que l'an dernier. Pablo Ordas

Les performances de l’an dernier : “C’est assez inspirant”, avoue Rémi Bourdeau

“Ce qu’ils ont réalisé, c’est assez inspirant. Le club essaye de mettre de plus en plus de moyens pour essayer de progresser dans ce championnat. Les ambitions et tout ce que met en place le club, ça donne envie de participer au projet. On sent que tout est bien cadré et que l’Aviron tend à être un très gros club de ce championnat. C’est top d’être ici.”

L’ambition sur le long terme : "Gagner une place chaque année", demande Philippe Tayeb

“J’ai toujours dit qu’il fallait gagner une place, chaque année, dans la division. Nous avons fait une saison extraordinaire. Personne ne pensait voir l’Aviron à la 8e place. Nous sommes partis très haut, tant mieux pour nous, mais aujourd’hui, je reste aligné avec ce que j’ai dit. Nous voulons gagner une place dans la division. Il ne faut pas être prétentieux, mais rester avec de l’ambition. Si on se conforte et on se rassure avec le travail fait, si on n’augmente pas notre niveau d’exigence, on se retrouvera dans une situation beaucoup plus difficile.”