Coupe du Monde de Rugby : Hôtels, airbnb, nos conseils pour trouver un hébergement à Lille pendant le Mondial

Planifiez votre séjour à Lille pendant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en découvrant les meilleurs endroits où loger. Que vous recherchiez un hôtel ou un airbnb, nous avons sélectionné pour vous les hébergements parfaits pour profiter pleinement de l'événement sportif tant attendu.



Attention, ces derniers mois nous observons une très forte pression sur l'hôtellerie. Plusieurs établissements sont complets. Voici quelques adresses qui pourraient vous être utiles. Pensez à regarder régulièrement, des disponibilités dans les différents hôtels peuvent se libérer d'un jour à l'autre. Les hôtels les plus proches des stades sont très prisés alors il faudra sans doute faire des concessions et se diriger vers des logements plus excentrés.

Aux abords du stade

- The Originals City, Hôtel Ascotel, Lille Est Grand Stade : Avenue Paul Langevin, Cité Scientifique, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Situé sur le campus de l’université des sciences et technologies. Il se trouve à seulement 10 minutes à pied du stade Pierre-Mauroy, ainsi qu’à 15 minutes du centre-ville et de l’aéroport de Lille. La station de métro Cité Scientifique est à seulement 5 minutes de marche.

- Twenty Business Flats Lille Grand Stade : 231 Boulevard de Tournai, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Situé à 400 mètres du stade Pierre-Mauroy et à 7,8 km du Lille Grand Palais. Vous séjournerez à 7,9 km du Zénith de Lille. L'aéroport de Lille, le plus proche, est implanté à 8 km. Le centre-ville est accessible en 28 minutes via le métro et le tramway.

- Park Inn by Radisson Lille Grand Stade : 211, Boulevard de Tournai, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Situé à 2 minutes de marche du stade Pierre-Mauroy, à 700 mètres du centre commercial V2, à 850 mètres d'une station de métro et à 3 km d'un parcours de golf. L'aéroport de Lille-Lesquin est situé à 7 km et la gare de Lille à 8 km.

Dans le centre-ville

- Appartement cosy au centre de Lille - Chez Ophélia : Rue Alphonse Mercier, quartier Vauban-Esquermes, 59000 Lille. Appartement avec une chambre équipée d'un lit double. Situé en centre-ville, à 11 minutes de route du Zoo de Lille et 15 minutes en voiture du stade. La gare Lille Flandres, la plus proche, est accessible en voiture en 15 minutes, ou bien par la ligne de métro M2 en 18 min.

- Superbe studio au pied du métro Wazemmes - Chez Farah : Rue des Postes, quartier Wazemmes, 59000 Lille. Appartement d'une chambre avec lit double, et un canapé convertible. Implanté à 16 minutes de route du stade Pierre-Mauroy, vous pourrez aussi le rejoindre en métro via la ligne M1. Depuis l'appartement, placé en centre-ville, vous pourrez visiter le Zoo de Lille et la cité Vauban en 22 minutes de marche. Vous pourrez rejoindre la gare en 8 minutes de métro.

- Moxy Lille City : 3 Rue Jean Bart, Centre de Lille. L'hôtel étant situé dans l'hypercentre, la première station de métro République Beaux-Arts est accessible en 7 minutes de marche. Situé à 15 minutes de route du stade. En transports, comptez 30 minutes de trajet. L'aéroport le plus proche est celui de Lille-Lesquin, à 7 km.

Plus excentré

- Kyriad Lille Est - Hem : Avenue Henri Delecroix, 59510 Hem. Situé à 15 minutes de route du centre de Lille. le stade Pierre-Mauroy est accessible en 11 minutes de route, et 45 minutes de transports. Implanté à 10,5 km de la gare de Lille-Europe et à 12,4 km de l'aéroport de Lille-Lesquin.

- Haras de Barry : 517 Rue du Grand Sainghin, 59262 Sainghin-en-Mélantois. Maison d'hôtes avec chambre équipée de salle de bains privative. Situé à 4,6 km du stade Pierre Mauroy. Vous séjournerez à 10 km de la gare de Lille-Flandres et de l'Hospice Gantois. L'aéroport de Lille-Lesquin, le plus proche, est implanté à 8 km.

- HÔTELYA - Lille Villeneuve d'Ascq : 7 allées des Alouettes, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Maison d'hôtel situé à quelques pas du golf de Brigode à Villeneuve d'Ascq. Idéalement situé à proximité de Lille, à 12 km des gares Lille Flandres - Lille Europe, à 10 km de l'aéroport de Lille-Lesquin et à 2,6 km du Grand Stade Pierre Mauroy.