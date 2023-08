Scott Barrett, Will Jordan, Shannon Frizell : voilà des joueurs qui ont tout cassé dans ce Rugby Championship 2023. Pour la Coupe du monde en France, il faudra se méfier grandement d'eux si leurs adversaires ne veulent pas une addition trop salée.

C'est ce qu'on appelle un retour à point nommé pour les "Blacks". À un petit peu plus d'un mois du début de la Coupe du monde en France, la Nouvelle-Zélande n'arrivera pas en sous-marin, ni en outsider, ni en quoi que ce soit qui peut s'apparenter à du doute. Les All Blacks sont prêts, point barre. Et si quelqu'un en doutait, les performances impressionnantes effectuées en Rugby Championship sont là pour l'attester. 3 matchs (dont deux à l'extérieur), 38 points de moyenne et 17 essais inscrits au total. Australie, Afrique du Sud, Argentine, même combat, même tarif.

Des victoires parlantes qui ont de quoi inquiéter les autres équipes qui participeront à cette compétition mais qui confortent et consolident un peu plus la confiance qui règne dans les rangs des Kiwis. Certains éléments en particulier ont fait une compétition de très haut calibre au point de sortir véritablement du lot. Nous en avons choisi trois, à commencer par l'ailier Will Jordan. Le deuxième ligne Scott Barrett ou encore Shannon Frizell en troisième ligne ont marqué des points dans cette féroce concurrence et complètent le trio.

Will Jordan

C'est un talent à part dans ce groupe néo-zélandais, une pépite à polir encore mais qui brille de mille feux. Et avec laquelle une gestion toute particulière s'impose, pour ce joueur victime de migraines chroniques. Pour rappel, Will Jordan (25 ans, 1m88 et 94 kg) a fait son retour à la compétition en mai dernier, après huit mois d'absence à cause de ses migraines. Il n'avait d'ailleurs pas pris part à la première rencontre pour l'épargner d'un long voyage en Argentine.

En revanche, lors de la deuxième rencontre, il avait été tout simplement l'homme de cette rencontre face à l'Afrique du Sud, tant il a été brillant dans un match que l'on attendait et que l'on scruterait avec sérieux. En Australie, pour clôturer la compétition, il s'est offert un deuxième essai en deux matchs, un 23ème en 23 sélections. Il est le joueur qui a cassé le plus de plaquages dans la compétition (7) et le deuxième joueur avec le plus de défenseurs battus. Avec l'absence de Sevu Reece, pour lui la place dans le XV de départ est quasiment assurée aux côtés de Caleb Clarke ou de Leicester Fainga'anuku, s'il revient en forme. Telea et Narawa devraient patienter pour être titulaires.

Scott Barrett

Le cadet de la prestigieuse fratrie des Barrett a marqué les esprits dans cette compétition estivale. Son plaquage sur Tate McDermott le week-end dernier le démontre... En l'absence du taulier Sam Whitelock - absent face à l'Argentine et les Springboks puis remplaçant face aux Wallabies - le deuxième ligne des Crusaders a marqué les esprits aux côtés de Brodie Retallick. Toujours aussi puissant et agile ballon en main, le joueur de 29 ans est depuis plusieurs saisons un cadre des All Blacks. Avec dèjà une Coupe du monde dans les pattes (celle de 2019 au Japon), il sera à suivre durant le prochain Mondial et dès le match d'ouverture face aux Bleus...

Scott Barrett a fait plus que le boulot avec le numéro 5 dans le dos. PA Images / Icon Sport

Shannon Frizell

Ce n'est pas le nom le plus ronflant de l'effectif kiwi, mais force est de constater que le troisième ligne a crevé l'écran lors de ses trois dernières sorties avec les All Blacks. Le numéro 6 collé dans le dos, Frizell a roulé sur ses adversaires. Certains se rappelleront bien évidemment de son début de rencontre face aux Springboks. Pendant plus d'un quart d'heure, le flanker s'est montré plus que dominant face au pack tant redouté sud-africain.

On ne va pas trop s'avancer, mais il semblerait que Frizell a gagné son billet pour la Coupe du monde 2023 avec le maillot noir sur les épaules. Pas toujours indiscutable et malgré une image salie à cause d'affaires extra-sportives, l'homme d'origine tongienne est en pleine forme au meilleur des moments, pour son plus grand plaisir et celui des All Blacks...

Rieko Ioane

C'est fou comme un léger repositionnement peut changer un homme. Celui qui a débuté son aventure avec les All Blacks sur l'aile s'épanouit désormais depuis plusieurs saisons avec le numéro 13 sur son maillot. Alors qu'il avait presque perdu sa place de titulaire chez les Néo-Zélandais, Rieko Ioane a remis les pendules à l'heure ces derniers mois, et ce Rugby Championship le confirme.

Auteur de deux essais en trois matchs, Ioane forme un duo d'enfer avec Jordie Barrett au centre de l'attaque des Kiwis. Efficace en défense et virevoltant ballon en main, le joueur des Auckland Blues est un pur finisseur, sa réalisation face aux Wallabies le démontre. Sauf blessure, Rieko Ioane sera le second centre titulaire des All Blacks à la Coupe du monde.