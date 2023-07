Les Bleus ont bouclé leur première semaine d'entraînement à Marcoussis, la troisième de la préparation à la Coupe du monde, avec une séance devant du public. De quoi mesurer l'engouement des supporters français.

Les inscriptions ont vite trouvé preneur. Ce vendredi, les Bleus s'entraînaient en milieu de journée devant 1200 personnes. Le fruit d'une opération menée par la fédération, qui au vu de son succès, va réitérer l'expérience la semaine prochaine, toujours à Marcoussis. Dès leur entrée sur la pelouse, des spectateurs de toutes les générations ont fait entendre leurs voix et ont secoué les drapeaux tricolores disposés sur la tribune du stade Pierre-Camou, le terrain d'honneur du centre national du rugby.

Après le « réveil musculaire » (soit des jeux tels que le badminton ou le tennis-ballon), les Bleus se sont retrouvés pour un exercice de lancement de jeu. Puis, ce fut l'heure de l'opposition. Malgré l'absence de mêlée et des contacts retenus, le public s'est fait entendre. Tout particulièrement quand Mauvaka marquait le premier essai grâce à une bonne course d'Aldegheri et une passe de Taofifenua, sur la percée de Louis Bielle-Biarrey, dont le retour intérieur mettait par terre deux défenseurs, ou encore quand Jaminet réussissait une superbe prise d'intervalle.

Les U20 développement, à Marcoussis cette semaine aussi (ils ont d'ailleurs eu une opposition contre les Bleus ce jeudi matin), se sont entraînés de leur côté sur une partie du terrain avant d'assister à l'opposition. À la fin de celle-ci, la grande majorité des joueurs sont montés dans la tribune du stade pour signer des autographes aux supporters présents et vêtus pour beaucoup des maillots et des couleurs du XV de France.

Les Bleus partaient ensuite en week-end jusqu'à leur retour à Marcoussis ce lundi.