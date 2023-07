Le troisième ligne centre du FC Grenoble Marko Gazzotti s'est engagé officiellement avec l'Union Bordeaux-Bègles pour 4 saisons. Une vraie bonne pioche pour le club girondin qui s'offre le meilleur joueur du dernier championnat du monde U20.

Ce n'était pas une surprise puisque nous vous l'annoncions sur Rugbyrama ce mercredi mais Marko Gazzotti (1,92 ; 110 kg) sera bien bordelais la saison prochaine ! Son transfert a été officialisé ce vendredi midi par l'Union Bordeaux-Bègles. Le troisième ligne centre, âgé de 18 ans et arrivant du FC Grenoble, s'est engagé avec l'UBB pour 4 saisons.

Meilleur joueur de la Coupe du monde U20, remportée par la France en finale face à l'Irlande (50-14), Marko Gazzotti avait éclaboussé de sa classe le monde du rugby pendant cette compétition. Puissant, agile et très intelligent dans son jeu, le futur bordelais a un profil extrêmement prisé, notamment par le Stade toulousain. En Gironde, il rejoint Nicolas Depoortere, Zaccharie Affane et Maël Moustin, ses compatriotes avec qui il a remporté ce titre mondial. Et évidemment, Louis Bielle-Biarrey qu'il a connu dans les équipes jeunes à Grenoble.

Avec sa venue, l'UBB s'arme encore un peu plus pour la saison prochaine alors qu'elle a déjà enrôlée l'incroyable ailier Damian Penaud.