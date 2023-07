Ce samedi, le troisième ligne clermontois Peceli Yato a fermé la porte à la sélection fidjienne. Son retour inattendu en Auvergne pourrait avoir des répercussions sur Caleb Timu, non conservé par l'UBB, qui rejoint l'ASM le temps du Mondial.

C'était une annonce inattendue. Peceli Yato ne fera pas partie de la sélection fidjienne pour la Coupe du monde. C'est Simon Raiwalui, entraîneur des Fidji, qui l'a confirmé auprès de FBC News, après la victoire de son équipe face au Tonga (36-20) : "Il a eu une excellente préparation et, au cours des dernières semaines, il a été un leader exceptionnel en dirigeant les garçons. Malheureusement, il a choisi de quitter le camp plus tôt et je respecte cette décision."

Bien que cette décision doive ravir les dirigeants clermontois, le retour précoce de Peceli Yato en Auvergne pourrait avoir des conséquences sur Caleb Timu. Le troisième ligne d'origine néo-zélandaise avait rejoint l'ASMCA au début de l'été en qualité de joker Coupe du monde. Ce dernier devait combler l'absence de Peceli Yato mais aussi de Fritz Lee, appelé avec l'équipe des Samoa.

Mais ce n'est pas le seul paramètre à prendre en compte : au même poste, le Néo-Zélandais Pita-Gus Sowakula a été recruté, et ne fait pas partie du groupe All Black. Quant à Marcos Kremer, autre recrue de l'ASM, l'incertitude est plus grande. Il purge une suspension de cinq matchs mais pourrait bien rejoindre les Pumas pour la Coupe du monde.

Timu poussé vers la sortie ?

Que dit la règle ? Les clubs peuvent faire appel à un joker Coupe du monde uniquement si deux joueurs de l'effectif qui jouent au même poste sont sélectionnés avec leur équipe nationale. Or, le retour de Peceli Yato fait qu'il n'y a plus qu'un seul troisième ligne clermontois de convoqué : Fritz Lee.

Caleb Timu, qui a démarré la préparation estivale sous les couleurs jaune et bleu, pourrait donc se retrouver sans club dans les prochains jours. Le joueur, qui compte trois sélections avec l'Australie, n'avait pas été conservé et libéré de son contrat par Bordeaux-Bègles à l'issue du précédent exercice. La saison dernière, il a disputé 13 matchs avec le club girondin, pour seulement quatre titularisations.

En cas de libération du joueur par Clermont, plusieurs clubs, en quête de jokers Coupe du monde, pourraient s'intéresser à son profil. Pour rappel, les équipes du Top 14 ont jusqu'au 7 septembre pour s'attacher les services d'un joueur le temps du Mondial.