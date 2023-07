Coupe du Monde de Rugby : Découvrez l’histoire du Stade de France à Paris

Découvrez l'histoire légendaire du Stade de France à Paris, temple du rugby et hôte prestigieux de la Coupe du Monde de Rugby ! Plongez dans les souvenirs emblématiques de ce lieu mythique, témoin des exploits rugbystiques mémorables. Depuis son inauguration en 1998, le Stade de France a accueilli des événements sportifs inoubliables, et cette année, il ouvre grand ses portes pour le Mondial 2023.

Le Stade de France, la plus grande enceinte sportive du pays, comprend 80 698 places en configuration rugby. Lors de la Coupe du monde, le « SDF » accueillera dix rencontres de la compétition, dont le match d’ouverture entre les Bleus et les All Blacks le 8 septembre, le très alléchant Irlande-Afrique du Sud du 23 septembre, deux quarts de finale, les deux demi-finales du tournoi planétaire ainsi que la grande finale de la compétition, prévue le 28 octobre prochain. Inauguré en janvier 1998 par Jacques Chirac, alors président de la République, le Stade de France a été initialement conçu pour accueillir le Mondial de football en France, remporté cette année-là par l’équipe de France de Zinedine Zidane ou Didier Deschamps. Le Stade de France, qui avait déjà hébergé la finale de la Coupe du monde de rugby en 2007, s’est refait une beauté, a beaucoup amélioré ses spectacles d’avant-match et, bien aidé en cela par l’équipe de France de Fabien Galthié et Antoine Dupont, est enfin devenu le chaudron qu’attendait depuis des années tout un pays.