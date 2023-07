Le Stade rochelais a officialisé ce dimanche la signature du jeune Archer Holz (23 ans). Le pilier australien quitte les Waratahs et connaîtra sa première expérience européenne.

La Rochelle mise sur l'avenir dans son recrutement. Le champion d'Europe a officialisé ce dimanche la signature du pilier droit australien Archer Holz. À seulement 23 ans, il fera ainsi ses premiers pas hors de l'Autralie.

???????? ?°? | Archer Holz, La Dernière Vague.



\ud83c\udf0a Il jouait en Bleu aux Waratahs, il jouera en Jaune et Noir à compter de cet été. Le jeune pilier droit arrive en Charente-Maritime pour y apporter toute sa puissance !



Originaire de Sydney, Holz est d'abord passé par les Brumbies de Camberra avant de rejoindre les New South Wales Waratahs en 2021. Avec son club, il comptabilise 16 feuilles de matchs en deux saisons, dont 6 titularisations. En 2022, il a connu deux sélections en équipe Australie A, aux côtés de Billy Pollard, Langi Gleeson ou encore Reece Hodge.

Un bon entourage

À La Rochelle, Archer Holz pourra compter sur les conseils avisés et l'expérience de l'international français Uini Atonio, de Georges-Henri Colombe Reazel et de l'international argentin Joel Sclavi. Il retrouvera d'ailleurs son ancien coéquipier de sélection Billy Pollard. Le jeune talonneur des Brumbies s'est engagé en tant que joker Coupe du monde avec les Jaune et Noir.