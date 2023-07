Coupe du Monde de Rugby : Restaurants, bars, tapas, nos adresses à Marseille pour bien manger pendant le Mondial

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est l'occasion idéale de découvrir la gastronomie exceptionnelle de Marseille. Si vous êtes à la recherche d'endroits où manger et profiter de délicieux repas pendant votre séjour, voici quelques recommandations pour satisfaire vos papilles.

CHEZ FONFON

Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 22h.

140 Rue du Vallon des Auffes, 13007 Marseille

Contact : chezfonfon@ajgroupe.fr ou 04 91 52 14 38

C’est l’adresse mythique et incontournable de la gastronomie locale. « Chez Fonfon » se visite comme un monument qui fait partie de l’inconscient collectif marseillais. Mais, en plus du décor magnifique de ce restaurant à part situé dans le petit port de pêche du Vallon des Auffes, c’est surtout l’occasion de se régaler. Ici, tradition oblige, le poisson est la base de tous les plats. Évidemment, depuis soixante-dix ans et quatre générations, on perpétue la recette familiale de la bouillabaisse, réputée dans le monde entier.

CHEZ ALDO

Ouvert du mardi au dimanche midi de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30 (fermé le dimanche soir et le lundi)

28, Rue Audemar Tibido, 13008 Marseille

Contact : 04 91 73 31 55

Situé sur le port de la Madrague, au sud de Marseille, ce restaurant propose, outre son sublime cadre, des poissons frais et des spécialités locales provençales. Pour les amateurs, la bouillabaisse y est aussi bonne que son prix est raisonnable.

ALEXANDRE MAZZIA "AM"

Ouvert du mercredi au samedi, de 12h à 14h15, et de 19h45 à 21h45.

9, rue François Rocca, 13008 Marseille

Contact : 04 91 24 83 63 ou contact@alexandre-mazzia.com

Il est aujourd’hui réputé comme l’un des meilleurs restaurants du monde. Classé trois étoiles au célèbre Guide Michelin depuis 2021, « AM » a aussi reçu l’an passé le prix « One to watch » (que l’on peut traduire par « chef à suivre) du World’s 50 Best Restaurants, un prestigieux classement britannique. Il faut dire qu’Alexandre Mazzia, cuisinier déjà bien connu dans l’Hexagone et régulièrement mis à l’honneur dans des émissions culinaires, est considéré comme l’un des plus doués de sa génération. L’ancien basketteur, né en République démocratique du Congo, invite à une cuisine créative, autour du voyage et souvent de la mer. Il a l’habitude de dire qu’il recherche l’émotion dans ses assiettes.

KYO SUSHIS, BY JAPANESE CHEFS

Ouvert du lundi au samedi (de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h), jusqu’à 22h45 les vendredis et samedis.

15 avenue du Prado, Metro / Parking Castellane, 13006 Marseille

Pour les amateurs de nourriture japonaise, c’est l’adresse à ne surtout pas rater. Déjà, beaucoup disent qu’ici se trouvent les meilleurs sushis de Marseille, préparés par de véritables chefs nippons. Mais ce sont loin d’être les seules spécialités à déguster sur place ou à emporter. Gyoza, bouchées, tempura, curry (ou kari comme les Japonais l’appellent), yakitori ou encore tempura, tout est délicieux et vous transporte à des dizaines de milliers de kilomètres de là.

TAPAS LA PICADITA

Ouvert le lundi de 19h30 à 22h, du jeudi au samedi de 19h à 22h. Fermé les mardis, mercredis et dimanches.

39 rue de la Paix Marcel Paul, 13001 Marseille France

Contact : 09 84 30 37 31

Si vous cherchez une ambiance latina du côté de Marseille, cette adresse est faite pour vous. Ici, les tapas, servis à l’assiette, sont excellents et peuvent être accompagnés de succulents cocktails, avec une mention spéciale pour le Pisco Sour. En salle, une jeune femme colombienne assure le service pendant que son mari marseillais interprète l’Amérique latine de façon précise et respectueuse.

LES PORTES DE DAMAS

Ouvert le lundi de 10h à 15h30, puis du mardi au samedi, de 10h à 15h30 et de 18h30 à 23h30. Fermé le dimanche.

94, rue d’Aubagne 13001 Marseille

Contact : 06 10 87 26 52 ou lesportesdedamas.eatbu.com

Pour ceux qui raffolent de la cuisine du Moyen-Orient, cette adresse est à ne surtout pas rater. En plein cœur de Marseille, dans le quartier de Noailles, le chef syrien Samih (extrêmement sympathique par ailleurs) propose des plats « fait maison », dans lesquels il met sa joie de vivre, son amour et sa passion. Doté d’une terrasse très agréable, et dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez goûter des soupes ou des tapas en entrée, puis enchaîner avec des plats chauds typiques (végétariens ou avec viande) tels que les brochettes de poulet, les chawarma ou les bamia gombos. Enfin, le dessert aich saraya est recommandé par la maison. Pour ne rien gâcher, l’addition sera très abordable.

LA TABLE D’AUGUSTINE

Ouvert du lundi au mercredi de 11h à 23h, puis du jeudi au dimanche de 11h à minuit.

12 Place des Augustines, 13002 Marseille

Contact : 07 86 27 11 26 ou latabledaugustine.fr

C’est une table, celle d’Augustine, à découvrir dans le quartier historique du Panier. Sur la place des... Augustines, à la grâce d’une magnifique terrasse ombragée sous un platane et entouré de certains monuments qui font la gloire de la ville, n’hésitez à vous accorder une véritable cuisine du Sud : tagliatelles à la Napolitaine à la brousse fraîche ; gnocchis au pesto, anchois et pignons ; agneau et son accompagnement d’artichaut. Et puisque vous êtes dans la cité phocéenne, craquez pour la crème brûlée à la lavande en dessert. Si ce restaurant est en vogue, ce n’est évidemment pas un hasard…

SANTA GUSTO

Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 16h

4 rue Saint-Thomé, 13002 Marseille

Contact : 06 37 35 29 59 ou santagusto.fr

Toujours dans le quartier du Panier, c’est l’occasion - le temps d’une pause simple et rapide - de vous offrir un aller simple pour l’Italie dans un concept qui allie l’originalité et le goût. Vous connaissez la focaccia, ce fameux sandwich transalpin ? Il a suffi d’un voyage de l’autre côté des Alpes pour le trouver délicieux… A Santa Gusto, vous pourrez retrouver toutes les saveurs issues de la Méditerranée dans un sandwich focaccia garni de pestos goûteux et de crèmes de légumes savoureuses. Vous pourrez aussi profiter d’une sélection de fromages et de charcuteries venus tout droit d’Italie, du saumon façon gravlax réalisé sur place ou d’autres belles découvertes gustatives.

LA VILLA ROCCA

Ouvert du lundi au samedi, de 12h à 14h30 et de 19h30 à 23h. Fermé le dimanche.

20 rue Rocca, 13008 Marseille

Contact : 04 91 22 61 59 ou villarocca08@yahoo.fr

Ici, l’atmosphère est singulière, dans un lieu bien connu des Marseillais. L’extérieur, plein de style, fait d’ailleurs le charme de l’endroit et promet, au-delà d’un repas succulent, des fins de soirée particulièrement agréables. La viande est réputée délicieuse, concoctée par d’excellents chefs, et les inspirations italiennes sont bien présentes. Tout un choix de poissons est également à disposition pour ceux qui préfèrent les produits de la mer.