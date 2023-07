Coupe du Monde de Rugby : boîtes de nuit, cabaret, rooftop, toutes nos adresses à Marseille pour sortir et faire la fête pendant le mondial.

Vivez une expérience inoubliable à Marseille lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Découvrez les endroits les plus branchés pour sortir le soir, les plus festifs pour sortir jusqu'au bout de la nuit, et vibrer au rythme de l'excitation du tournoi de rugby de renommée mondiale.



POUR FINIR LA SOIREE...

LE TROLLEYBUS

Ouvert du mardi au samedi, de minuit à 6h.

24 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille

Contact : 04 91 54 30 45 ou http://www.letrolley.com

Idéalement située sur le Vieux Port, cette discothèque est une institution des nuits marseillaises. C’est un incontournable dans le paysage culturel et festif des noctambules. En effet, cet ancien arsenal des galères datant du 17ème siècle, sorte de dédale de salles voûtées en pierres apparentes à la décoration brute faite d’acier, fait désormais carrément partie de l’ADN de la cité phocéenne. Depuis plus de trente ans (ouverture en 1989), le Trolleybus s’est affirmé comme un établissement atypique, où nombre de jeunes (ou moins jeunes) gens choisissent de venir finir leur virée dans une superbe ambiance. Le Trolleybus est divisé en trois salles avec 3 genres musicaux différents. La salle 1 se nomme « La Dame Noire » et on y passe des sons pop-rock dancing. La salle 2 est « Le Whisky Bar » où l’on passe de la house-électro. Puis la salle 3 appelée « La Marquise » est située au fond d’un couloir de pierre. Aux allures d’appartement, elle s’adresse aux trentenaires curieux d’art et de fête dans la convivialité.

LE CABARET ALÉATOIRE

41 rue Jobin - 13003 Marseille

Contact : 04 95 04 95 09 ou http://www.cabaret-aleatoire.com

Lieu de diffusion musical avec plus de 150 concerts chaque année, le Cabaret Aléatoire est à la fois une salle de concert et un club dédié aux musiques électroniques, implanté au cœur de la Friche Belle de Mai à Marseille (un espace culturel bâti dans les anciennes manufactures de tabac). Cet endroit possède une capacité d’accueil modulable de 300, 700 et 1100 personnes, ainsi qu’un espace extérieur. C’est un lieu atypique et décalé, avec une architecture de type cathédrale industrielle massive en béton brut, qui longe l’une des circulations intérieures. Il a été créé en 2003. Avec un plafond de huit mètres de hauteur offrant l’allure d’une cathédrale industrielle, le Cabaret Aléatoire est composé d’une scène centrale et d’alcôves, disposées comme des chapelles, donc des espaces plus personnels. Aujourd’hui, il est considéré comme le poumon de la vie électronique nocturne à Marseille.

R2 ROOFTOP DES TERRASSES

Ouvert du mercredi au dimanche (dès le mois d’avril), de 19h à 2h du matin. Fermé les lundis et mardis.

Centre Commercial Les Terrasses Du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille

Contact : lerooftopdesterrasses.com

Le Rooftop, c’est encore un lieu absolument incontournable du panorama marseillais et l’un des toits-terrasses les plus exceptionnels d’Europe… Un endroit où l’on se rend évidemment pour l’ambiance électrique, mais pas seulement. On vient ici défier les lois de la gravité pour « s’envoyer en l’air » au son d’une programmation exceptionnelle. Certains apprécient de se percher pour y danser mais des coins salons ont aussi été aménagés pour les amateurs de chill. Composé d’un mobilier cosy en rotin tressé, il est également pour siroter de délicieux cocktails avant de se déhancher, puis de profiter inlassablement de l’air musical de la cité pour finir une longue journée. Le cadre est de toute façon unique et incomparable.

LE BAZAR / LA PALMERAIE

Ouvert du jeudi au samedi, de minuit à 6h

90 boulevard Rabatau 13008 Marseille

Contact : 04 91 79 08 88 ou contact@bazarmarseille.com

L’avantage des lieux pour les amateurs de rugby qui seront à Marseille lors de la Coupe du monde ? Ils sont situés tout près du Stade Vélodrome. Une fois sur place, vous ne rêvez pas : ce sont bien deux boîtes de nuit en une seule ! En hiver, c’est le Bazar qui endiable les soirées mais, quand l’été arrive, il laisse sa place à la Palmeraie, une discothèque en plein air située au même endroit. Le Bazar… Ce nom dit sûrement quelque chose à ceux qui sont déjà passés par la cité phocéenne. Ouverte de septembre à mai, c’est la discothèque incontestée de cette ville ! Depuis près de vingt ans, elle a reçu les plus grands artistes internationaux. Dès le mois de Mai, c’est la Palmeraie qui prend le relais pour la saison estivale. Et c’est la seule discothèque marseillaise entièrement en plein air. Quelle que soit la version, ces deux boîtes sont incontournables avec le ice bar à -20°C, les shooters, les cocktails ou verres en glaçons. Amusement garanti.

POUR LE SHOPPING :

LES TERRASSES DU PORT

9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille

Boutiques ouvertes de 10h à 20h

Contact : lesterrassesduport.com

Se rendre aux Terrasses du Port, c’est profiter d’une expérience shopping unique dans un environnement exceptionnel, avec une architecture audacieuse sur le Boulevard Euroméditerranée, au cœur du domaine du Grand Port Maritime de Marseille. En fait, c’est un endroit emblématique du projet de réunification de la ville avec son port, qui regroupe 160 boutiques et aussi de nombreux espaces de restauration. Les Terrasses du Port, c’est à la fois le haut lieu de la mode et du shopping malin et tendance, où tous les prix sont mis à l’honneur et où vous pourrez flâner pendant des heures. Enfin, leur construction s’est inscrite dans une démarche globale d’éco-construction respectant le Grenelle de l’environnement.

LA RUE PARADIS

La rue Paradis est le haut lieu historique de la bourgeoisie marseillaise, à deux pas du Vieux-Port, et une étape incontournable des virées shopping locales. C’est la deuxième rue la plus longue de Marseille avec ses 2870 mètres. Avec ses larges trottoirs et ses pistes cyclables, la rue Paradis offre les meilleures conditions pour profiter des grandes enseignes luxueuses, des marques de jeunes créateurs et autres concept stores.

ET LES BONS PLAN...MARCHÉ DU PRADO

Du lundi au samedi, de 7h30 à 13h

Rond point Castellane à Périer (côté pair) Avenue du Prado 13008 Marseille

C’est un rendez-vous presque obligatoire quand on passe à Marseille. Le marché du Prado est l’un des principaux de la ville, et se tient le matin, avec des produits alimentaires divers et frais à dénicher (fruits et légumes, fromages et charcuterie, du poisson, produits d’épicerie) mais aussi des plats à emporter. Il y a également des produits manufacturés tels que des vêtements, chaussures, linge, produits d’entretien et de beauté. C’est un vrai théâtre à ciel ouvert à voir et surtout à écouter, entre les répliques mythiques des camelots et les réponses toutes méridionales de leurs peut-être futurs clients.