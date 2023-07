Quelques semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du monde et la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande (8 septembre), le trophée Webb-Ellis s'offre un voyage à Wallis-et-Futuna et en nouvelle-Calédonie.

Il n'y a pas que les sélections qui se préparent à la Coupe du monde. Le prestigieux trophée Webb-Ellis peaufine, lui aussi, sa préparation avant le début de la compétition le 8 septembre prochain. Ce dernier s'envolera ce jeudi en direction de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle-Calédonie, durant ce voyage, il sera présenté dans les différentes écoles de rugby des archipels. Puis il sera également présenté à Louis Mapou, président de la Nouvelle-Calédonie. Derniers préparatifs en Angleterre L'été dernier, le trophée Webb-Ellis avait sillonné les routes de France à bord du train de la Coupe du monde qui passait dans les plus grandes villes de l'hexagone. Au retour de son voyage à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, la Coupe du monde devrait rester quelques semaines à Paris, puis faire une dernière escale à Londres. Il y connaîtra une dernière mise en beauté avant de retourner dans la capitale Française où il attendra, patiemment, le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 entre la France et la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France.