Le demi d'ouverture du XV de la Rose reste à la maison ! Formé aux Harlequins, c'est dans son club que Marcus Smith poursuit l'aventure pour la saison à venir.

L'ouvreur du XV d'Angleterre et des Harlequins Marcus Smith (1.75, 83 kg) évoluera bien en Premiership la saison prochaine, toujours dans son club formateur. Ce mercredi 19 juillet, le club londonien a annoncé que son prodige allait continuer sous le maillot multicolore pour la saison prochaine "et au-delà". Âgé de 24 ans, il a déjà effectué 140 matchs avec les pensionnaires du Twickenham Stoop. Avec la tunique frappée de la rose, il compte 21 sélections.

"J'adore le club, c'est ma maison depuis l'âge de 14 ans et je veux rendre la confiance qu'on m'a témoignée et aider les "Quins" à remporter des trophées. Nous avons encore du travail, nous voulons nous battre pour gagner des titres et créer des souvenirs à tous nos supporters" a déclaré le jeune anglais, originaire de Manille aux Philippines.

La virevoltante pièce maîtresse du jeu des Harlequins était un temps pressenti en France. Il était d'ailleurs récemment venu visiter les installations du Racing 92 mais les conditions demandées au club n'avaient pas pu aboutir.