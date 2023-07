Marcus Smith ne sera pas un joueur du Racing 92. Alors que le demi d'ouverture anglais (24 ans ; 21 sélections) avait visité les installations du club francilien, les négociations se sont finalement arrêtées entre les deux parties.

Nous vous annoncions il y a quelques semaines que l’ouvreur du XV de la Rose et des Harlequins Marcus Smith (24 ans, 21 sélections) avait visité les installations du Racing 92, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Le club de Jacky Lorenzetti et Laurent Travers était en effet intéressé pour engager la star des Quins en vue de la saison 2024-2025, voire quelques mois plus tôt tant les deux parties concernées semblaient au départ intéressées pour conclure un deal au plus vite.

Avec une demi-finale arrachée au Stade français, le Racing 92 a sauvé une saison mouvementée qui ne s'est une nouvelle fois pas soldée par un titre.https://t.co/mfumngo17L — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 1, 2023

Selon des informations de L’Équipe que nous sommes en mesure de confirmer, le transfert ne se fera finalement pas, les représentants du joueur ayant demandé toute une somme de garanties que le club a logiquement jugé irréalisables. Dès lors, le Racing 92 se dirige aujourd’hui vers une autre option à ce poste pour la saison 2024-2025 et de ce que l’on sait, les discussions avec le prodige sud-africain Manie Libbok (Stormers) sont toujours en cours.

Tedder et Gibert à la barre cette saison

Pour cette saison, le Racing 92 a dévoilé il y a quelques jours l'entièreté de son recrutement. Outre les arrivées XXL de Siya Kolisi ou Josua Tuisova, le club francilien a enregistré la venue de Tristan Tedder. L'ancien ouvreur de Perpignan devra notamment suppléer Finn Russell, parti à Bath. Le poste de demi d'ouverture du Racing se jouera ainsi entre le Sud-Africain et Antoine Gibert, auteur d'une très bonne saison sous le maillot ciel et blanc.