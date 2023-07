Le Rugby club toulonnais engage le demi d'ouverture australien Noah Lolesio en qualité de joker Coupe du monde. Il n'est pas sélectionné avec le XV australien et est donc disponible pendant la période.

Comme annoncé il y a une semaine, Toulon s'arme à l'ouverture ! L'ouvreur australien Noah Lolesio (23 ans ; 17 sélections) a signé une pige en Top 14 pendant la Coupe du monde en France et va donc poser ses valises sur la rade toulonnaise pour les trois premières journées de la saison (19 aout, 26 août et 2 septembre) avant que ne débute la compétition la plus attendue de l'année, le 8 septembre prochain.

Le RCT a officialisé sa venue ce samedi 15 juillet. Numéro 10 de la franchise des Brumbies, il a disputé 15 rencontres en Super Rugby cette saison. Il était également de la tournée automnale en Europe avec les Wallabies en 2022, pour quatre rencontres disputées. Dans un communiqué, Pierre Mignoni explique la venue de cette recrue et ses qualités : "Noah Lolesio va pallier l’absence de Dan Biggar durant le mondial. C’est un joueur complet qui dispose de bonnes qualités gestuelles et d’un bon jeu au pied. Il est aussi polyvalent et pourra glisser au centre en cas de besoin. Noah arrivera avec Jake Gordon qu’il connaît bien pour avoir disputer plusieurs matchs internationaux à ses côtés. Cela devrait aussi faciliter leur intégration."