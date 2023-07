Le MHR a annoncé ce jeudi la signature de D'arcy Rae au poste de pilier droit. L'international écossais rejoint le club héraultais en tant que joker médical.

Après avoir verrouillé Elliott Stooke ce mardi, Montpellier recrute D'arcy Rae (28 ans) qui viendra pallier la blessure de la recrue géorgienne Lacha Macharashvili. Le joueur, formé à Glasgow, a disputé 21 matchs avec son club de Bath cette saison, pour 12 titularisations. Également passé par Benetton, le pilier (1,86 m et 125 kg) comptabilise une seule petite apparition sous le maillot du XV du Chardon, c'était contre l'Irlande, le 9 février 2019. D'arcy Rae avait remplacé Simon Berghan à la 68ème minute, son équipe s'était inclinée 13 à 22.

Nouveau renfort pour Montpellier

Alors que le marché des transferts est bel et bien terminé, il est toujours possible de recruter des joueurs en prêt. En plus de D'arcy Rae et Elliott Stooke, Montpellier s'est attaché les services son ancien demi de mêlée Benoît Paillaugue et du Samoan Logovi'i Mulipola pour la durée de la Coupe du monde. Ce dernier devrait être aligné en première ligne aux côtés de D'arcy Rae lors du premier match du championnat face à La Rochelle.