Ce lundi soir, le club héraultais a annoncé le retour de Benoît Paillaugue à Montpellier. Ce dernier vient en tant que joker Coupe du monde.

C'est désormais officiel, Benoît Paillaugue est de retour à Montpellier. Après une saison sur la rade, le demi de mêlée français était pressenti, depuis plusieurs semaines, pour venir pallier l'absence du Sud-Africain Cobus Reinach durant la Coupe du monde. Le président du club, Mohed Altrad, l'avait annoncé dans les colonnes de Midi Libre au début du mois de juin.

Le joueur avait quitté le club après avoir soulevé son premier bouclier de Brennus, il y avait passé 13 saisons et inscrit plus de 900 points. Durant son passage à Toulon, Benoît Paillaugue a disputé au total 27 matchs et remporté une Challenge Cup.

Bien que le club n'ait rien communiqué à ce sujet, à l'issue de la Coupe du monde, le demi de mêlée de 35 ans devrait prendre sa retraite et intégrer le staff des champions de France 2022.