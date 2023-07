Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, a rendu visite au XV de France en préparation à Monaco, ce lundi.

Le XV de France, qui se trouve à Monaco pour son premier stage de préparation à la Coupe du monde avec le groupe des 42, a profité d'un soutien tout particulier ce lundi. Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, a en effet rendu visite à son homologue du rugby, Fabien Galthié, et à son groupe. "Après avoir assisté aux entraînements, le sélectionneur de l'équipe de France a pu partager son expérience avec nos joueurs et le staff lors d'un moment d'échanges très inspirants", indique la FFR dans un tweet.

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui ?????? ?????????, qui a passé la journée avec notre #XVdeFrance !



\ud83d\udcac Après avoir assisté aux entraînements, le sélectionneur de l'@equipedefrance a pu partager son expérience avec nos joueurs et le staff lors… pic.twitter.com/fmN2X8Rxoo — France Rugby (@FranceRugby) July 10, 2023

Didier Deschamps bénéficie d'une grande expérience en ce qui concerne le haut niveau et la Coupe du monde, puisqu'il l'a remporté en tant que joueur en 1998 et en tant que sélectionneur vingt ans plus tard. Sa visite à Monaco rappelle aussi qu'il y a été entraîneur de 2001 à 2005, avec une finale de Ligue des Champions en point d'orgue, en 2003. Le capitaine du XV de France Antoine Dupont a remis au vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille un maillot dédicacé par l'ensemble du groupe.