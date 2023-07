Pour la première fois le Tour de France s’est arrêté à Nogaro. La petite ville du Gers a accueilli la plus grande course au monde avec une organisation parfaite… qui s’appuyait sur son club de rugby.

Cela ressemblait davantage à un immense repas d’avant-match qu’à celui d’une étape du Tour de France. Avec plus de 600 convives, accourus de tout le Gers et même au-delà. Tout Nogaro, terre de rugby, et son armée de bénévoles, le club de rugby l’AAN en tête qui fête cette saison son accession à le Fédérale 2, s’était mobilisé pour recevoir le Tour. Mais on y parlait tout de même de vélo dans la salle de réception du circuit Paul Armagnac.

Le mélange rugby-cyclisme sur le Tour, c’est une coutume qui se prolonge depuis nombre d’années. L’étape Dax-Nogaro n’a pas dérogé à la règle. Serge Blanco et Nicolas Brusque, accompagnés de Philippe Bidabé, ont été accueillis sur le Circuit de Nogaro, terme de la 4e étape. Non sans échapper à un petit trait d’humour de Carole Delga, présidente de la Région, tout sourire : « Le bouclier est chez lui en Occitanie ! »

Les rugbymen en tête d'affiche

Les deux internationaux de Biarritz, toujours très populaires au vu des constantes sollicitations, ont été conviés à remettre, au nom de l’association « Au cœur des jumeaux », deux défibrillateurs, au Bas Adour Cyclo Club et au Circuit de Nogaro, représenté par sa directrice Caroline Diviès.

Nicolas Brusque remet un défibrillateur à Caroline Diviès. A gauche Christian Peyret, maire de Nogaro, Carole Delga, présidente du Conseil Régional d’Occitanie. A droite, Serge Blanco. Rugbyrama - Edmond Lataillade

« Au cœur des jumeaux », fondée en 2011 par Michel et Pierre Campistron, œuvre pour l’installation de défibrillateurs dans les clubs. Leur notoriété a dépassé le cadre du rugby. Ils en sont à plus de 200 DAE offerts et… à huit vies sauvées. Les coureurs avaient du retard… une aubaine pour ce repas gascon !