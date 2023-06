Les jeux Olympiques de Paris 2024 n'autoriseront pas la vente d'alcool dans les enceintes. Alors pourquoi sera-t-elle autorisée lors de la Coupe du monde de rugby, qui a lieu aussi en France, un an plus tôt ? Explications... De textes.

Ce sont deux événements sportifs à l'échelle planétaire qui auront lieu à moins d'un an d'intervalle, en France. Et pourtant, les organisateurs de la Coupe du monde 2023 (8 septembre-28 octobre) et ceux des jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août) ont décidé d'opter pour des politiques différentes en ce qui concerne la consommation d'alcool. Le comité d'organisation des JO (Cojo) a invoqué la loi Evin pour justifier l'interdiction des boissons alcoolisées sur l'ensemble des sites et des compétitions.

La loi Evin Pour mieux comprendre les contours et les limites de la loi Evin, un petit rappel s'impose. Votée en 1991, entrée en vigueur le 1er novembre 1992, cette loi de santé publique était portée par le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale Claude Evin. Elle avait pour but de lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme en faisant réduire la consommation mais aussi en informant et en sensibilisant. Ses mesures phares sont l'interdiction de la publicité en faveur du tabac et de l'alcool mais elle touche aussi sa consommation : "La vente et la distribution de boissons des groupes est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives, précise l'article 49-1-2. Le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique."

Le Cojo n'a pas activé les dérogations possibles : "Nous n’avons pas souhaité demander de dérogation ni de régime spécial. Une telle dérogation aurait d’ailleurs impliqué un changement législatif pour un événement de la taille des Jeux, expliquent les organisateurs à RMC Sport. En effet, la loi permet la dérogation à l’interdiction de la vente d’alcool pour 10 événements par organisateur par an par commune. Paris 2024 va organiser plus de 700 sessions de compétition sur quinze jours."

Une dérogation exploitée

Le Mondial de rugby a pour lui un calendrier moins chargé, avec 48 matchs en 51 jours, mais surtout répartis sur neuf villes hôtes. Le Parisien indique que plusieurs des neuf villes hôtes se disent favorables à la vente d'alcool dans les stades propres. Le code de la santé publique explique que c'est aux maires de publier des arrêtés en ce sens, jusqu'à dix fois par an et pour une durée maximale de quarante-huit heures. Du côté de France 2023, on espère que les dérogations permettront la consommation de boissons alcoolisées.

Pour les clubs de rugby, qui disputent plus de dix matchs par an à domicile, il y a ceux qui bénéficient d'une licence 2 leur permettant de vendre de l'alcool, du moment que de la nourriture est également commercialisée. Il y a aussi, comme en football, ceux qui détournent le dispositif, comme le Stade montois, cité en exemple par Sud Ouest en 2016 : "L'école de rugby et une association d'animation s'occupent des buvettes à tour de rôle. Elles cumulent donc vingt dérogations à elles deux, ce qui couvre l'ensemble de la saison de Pro D2."