Dans le cadre d'une conférence à Béziers, le capitaine de l'équipe de France a participé également dans la matinée à une manifestation dédiée aux valeurs du sport où les sportifs ont partagé dixit "leur succès et leur leadership" en relation avec le domaine économique. Antoine Dupont a livré avec justesse sa vision des choses devant une assemblée conquise.

Après le passage de Fabien Galthié, ce fut au tour du capitaine de l'équipe de France de participer à ce débat et de verser quelques sentiments supplémentaires sur le sujet, alors que la jeunesse présente n'avait des yeux que pour leur idole. Arrivé discrètement, le joueur du Stade toulousain, réagissait depuis son siège aux dernières déclarations de l'ancien président de la Fédération Bernard Laporte prolixe au micro, pour être amené sur le podium et partager son point de vue. Sur le thème de leadership et de la cohésion d'équipe, Antoine Dupont était interrogé : "Quand Fabien Galthié m'a proposé le brassard de capitaine, je n'allais pas changer. Je ne suis pas quelqu'un de très expressif et ma nature est ainsi. Je me dois de faire des messages avec d'autres de leaders tels que Julien Marchand, Grégory Alldritt et Fickou. Les décisions demeurent collégiales."

Antoine Dupont était présent à des tables rondes à Béziers ce vendredi Rémy Rugiero

Surtout à un poste avec des responsabilités énormes sur ses épaules : "Je joue ce rôle stratégique déjà en club, et même si de base je n'aime pas trop être directif envers les autres, on m'a appris à le devenir quand j'avais 18 ans pour commander des garçons expérimentés qui dépassaient la trentaine. Le poste de demi de mêlée, on est un capitaine de jeu en quelque sorte, et j'ai évolué avec le temps. Je suis plus à l'aise et les affinités que l'on a créées dans ce groupe France aident à cette finalité." Puis l'expérience qui permet d'anticiper certaines situations et de gagner un temps précieux dans le vestiaire : "C'est un travail en amont dans la semaine, on peut mettre toutes les tactiques en place, la vérité restera le terrain et la complicité entre nous. On doit être maîtres de notre projet de jeu et quand une décision s'impose durant une rencontre, être capables d'assumer."

On ressent l'attente et la pression autour de nous

Au-delà du discours prononcé et des pistes de réflexions entrevues, Antoine Dupont est apparu très détendu et visiblement reposé avant l'événement connu de tous, il s'explique : "Déjà, je suis encore en vacances ! Oui la pression extérieure est forte, l'attente immense. Ce projet, on le travaille ensemble depuis plusieurs saisons, et on vibre pour cela. On a gagné des titres, connu des moments incroyables et nous avons la chance de recevoir cette compétition avec pour objectif bien sûr d'aller au bout." Et une échéance incontournable avec le match d'ouverture des Bleus face aux All Blacks le 8 septembre : "Je n'oublie pas que c'est un sport collectif, nous sommes tous dans le même bateau. Et cette force collective nous enlève un poids au quotidien. Il n'y aura pas de changement radical avant de commencer la compétition, c'est certain."

Le meilleur joueur du monde 2021, après s'être prêté au jeu des photos et autographes de circonstance face à l'armada de fans venus à sa rencontre, concluait son intervention sur des propos optimistes pour la suite : "J'ai un langage corporel qui n'est pas très démonstratif, j'ai la même tête de la 1ère minute jusqu'à la fin ! Ne pas montrer de faiblesses par rapport à l'adversaire c'est nécessaire. Il faut tenter d'être froid par rapport à certaines situations. C'est la maturité que l'on doit s'imposer. On a envie de gagner le premier match face à la Nouvelle-Zélande pour bien rentrer dans la compétition et marquer les esprits. On a le souvenir qu'en 2007, c'était compliqué par rapport à ça. Notre génération est très ambitieuse, le grand Chelem, c'est fait. La Coupe du monde, c'est encore plus beau et on fera tout notre possible pour y accéder."