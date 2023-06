Ce vendredi soir, s'est déroulée la 70ème cérémonie des Oscars Midi Olympique dans la capitale. Présent sur place, Daniel Carter, le légendaire demi d'ouverture néo-zélandais, a répondu à quelques-unes de nos questions. De quoi avouer qu'il aimerait bien évoluer avec un certain Antoine Dupont...

Les adeptes de jeux vidéos ont certainement dû aligner cette charnière au moins une fois dans leur vie. Antoine Dupont avec le numéro 9, Daniel Carter avec le numéro 10, c'est une association qui a de quoi faire rêver.

Ce vendredi soir, le double champion du monde kiwi a avoué qu'il aimerait jouer avec le demi de mêlée toulousain. Un choix qui peut se comprendre quand on voit les performances du capitaine du XV de France. Et on suppose que l'envie est réciproque...

Durant la 70ème cérémonie des Oscars Midi Olympique, l'ouvreur all black a passé quelques secondes devant notre micro et il en a profité pour également avouer le joueur qu'il estime être le plus sous-estimé. On vous laisse découvrir tout ça !