Max Auriac va évoluer sous les couleurs columérines une saison de plus grâce à un nouveau prêt. Comme cela était le cas cette saison, l'arrière formé à Toulouse va pouvoir poursuivre son apprentissage en Pro D2.

Max Auriac va prolonger le plaisir à Colomiers ! L'arrière de 20 ans, qui évoluait déjà dans le club à la Colombe cette saison, voit son prêt prolonger d'une saison. Colomiers rugby et le Stade toulousain sont en effet tombés d'accord cette semaine. Le joueur formé à Toulouse (1,82m, 84kg) pourra ainsi poursuivre son apprentissage du côté du stade Michel-Bendichou. A noter toutefois qu'il sera d'abord mis à disposition du Stade toulousain. Il pourra, comme il l'a fait contre Bayonne la saison dernière, porter les couleurs rouge et noir lors des trois premières journées, avant de retrouver Colomiers. Enfin, pas tout à fait puisqu'un match de préparation est prévu entre les deux clubs voisins : ce sera le 4 août à Colomiers.

Max Auriac, international moins de 20 ans en 2021-2022, a réalisé sa première saison en pro avec Colomiers. Et il en ressort beaucoup de positif : 25 matchs dont 17 titularisations, 3 essais et 1482 minutes disputées. Sa "prolongation" est donc une bonne nouvelle pour le club haut-garonnais, puisque par ailleurs, Alexis Palisson (35 ans) ne sera pas joker Coupe du monde comme cela était un temps envisagé. Cela met un terme à un passage de trois saisons à Colomiers. A l'arrière, Julien Sarraute et son staff pourront donc compter sur Auriac, Thomas Girard, ou encore Valentin Saurs qui peut être décalé de son aile.