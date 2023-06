Ils sont trente à pouvoir remporter l'Oscar Or Midi Olympique, ce vendredi soir lors de la fameuse 70e cérémonie des Oscars Midol. Et ce sont vous, via un système de vote en ligne qui désignerez le lauréat 2023 du prix le plus prestigieux de la soirée.

La soirée approche à grands pas ! C'est ce vendredi soir que se déroulera la prestigieuse 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique. À Paris, de nombreux grands noms du rugby français se réuniront afin de récompenser les actuels meilleurs joueurs de la planète ovale. Parmi les prix décernés, nous retrouveront l'Oscar Europe, l'Oscar Monde, l'Oscar féminin ou encore l'Oscar Espoir. Mais parmi toutes ces récompenses, la plus attendue reste sans doutes l'élection de l'Oscar Or. Un prix singulier qui désigne le meilleur joueur de l'année et qui se verra remettre un trophée très spécial cette année. La petite particularité supplémentaire, c'est que le lauréat sera désigné ce vendredi soir après des milleirs de votes en ligne de la part de nos lecteurs. Pour les nommés, ils sont au nombre de trente et évoluent tous en Top 14. Nous pouvons retrouver des noms connus du XV de France, comme Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou Thomas Ramos, mais aussi des joueurs qui ont marqué le championnat de France cette saison comme le Fidjien Josua Tuisova, le Perpignanais Tristan Tedder ou le Géorgien Beka Gorgadze. Voici d'ailleurs la liste complète des nommés pour l'Oscar Or : Grégory Alldritt (La Rochelle)

Uini Atonio (La Rochelle)

Léo Barré (Stade français)

Uzair Cassiem (Bayonne)

Jonathan Danty (La Rochelle)

Julien Dumora (Castres olympique)

Ethan Dumortier (Lyon)

Antoine Dupont (Toulouse)

Gaël Fickou (Racing 92)

Thibaud Flament (Toulouse)

Émilien Gailleton (Section paloise)

Beka Gorgadze (Section paloise)

Antoine Hastoy (La Rochelle)

Facundo Isa (Toulon)

Matthieu Jalibert (Union Bordeaux-Bègles)

Nolann Le Garrec (Racing 92)

Camille Lopez (Bayonne)

Maxime Lucu (Union Bordeaux-Bègles)

Sekou Macalou (Stade français)

Emmanuel Meafou (Toulouse)

Zach Mercer (Montpellier)

Romain Ntamack (Toulouse)

Charles Ollivon (Toulon)

Damian Penaud (Clermont)

Thomas Ramos (Toulouse)

Finn Russell (Racing 92)

Baptiste Serin (Toulon)

Will Skelton (La Rochelle)

Tristan Tedder (Perpignan)

Josua Tuisova (Lyon) Un palmarès en béton Vainqueur ces quatre dernières saison, Antoine Dupont figure à nouveau sur cette liste et fait même partie des favoris à sa propre succession. Mais attention, Grégory Alldritt a lui aussi son mot à dire. L'ancien auscitain a terminé deuxième lors des deux précédentes éditions et compte bien enfin passer devant son ami. Dasn le palmarès global, on se rend compte que le dernier vainqueur avant l'ère Dupont se nomme Mathieu Babillot, champion avec Castres en 2018. Camille Lopez, qui a réalisé une très grande saison sous le maillot de Bayonne, avait lui remporté le titre en 2017. Le palmarès de l'Oscar Or depuis 2000 : 2022 : Antoine Dupont

2021 : Antoine Dupont

2020 : Antoine Dupont

2019 : Antoine Dupont

2018 : Mathieu Babillot

2017 : Camille Lopez

2016 : Maxime Machenaud

2015 : Guilhem Guirado

2014 : Mathieu Bastareaud

2013 : Wesley Fofana

2012 : Thierry Dusautoir

2011 : Vincent Clerc

2010 : Morgan Parra

2009 : Maxime Mermoz

2008 : Juan Martin Hernandez

2007 : Juan Martin Hernandez

2006 : Dimitri Yachvili

2005 : Yannick Jauzion

2004 : Fabien Pelous

2003 : Fabien Galthié

2002 : Serge Betsen

2001 : Fabien Galthié

2000 : Christophe Dominici La cérémonie diffusée sur Twitch La 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique sera diffusée en intégralité sur la chaîne twitch et sur le site Rugbyrama, ce vendredi 23 juin. Cliquez ici pour voter pour le meilleur joueur de l'année (Oscar Or).