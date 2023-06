La 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique se déroulera ce vendredi 23 juin. Qui de Gabrielle Vernier, Gaëlle Hermet, Agathe Sochat ou Cyrielle Banet aura l'honneur de remporter l'Oscar Féminin Midi Olympique ?

Pour la 70e édition des Oscars Midi Olympique ce vendredi 23 juin, quatre joueuses sont en lice pour remporter l'Oscar Féminin et succéder à la désormais retraitée Laure Sansus. Qui de Gabrielle Vernier (Blagnac), Agathe Sochat (Stade bordelais), Gaëlle Hermet (Stade toulousain) ou Cyrielle Banet (Montpellier) l'emportera ?

Rappelons que la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, qui récompensera les meilleurs joueurs de l'année, sera diffusée en intégralité sur la chaîne Twitch Midi Olympique et sur le site Rugbyrama ! Vous avez également la possibilité de voter pour le meilleur joueur de l'année (Oscar Midi Olympique) en cliquant ici !

Gabrielle Vernier (26 ans - Blagnac)

Élue meilleure joueuse du Tournoi des Six Nations 2023, Gabrielle Vernier est une des cadres de cette équipe de France, auteure de 10 essais en 38 sélections. Finaliste du championnat de France d'Élite 1 avec Blagnac pour la troisième année consécutive, elle a cette année inscrit pas moins de dix essais en onze matchs. Cette saison, elle a été sélectionnée pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, en octobre et novembre dernier, mais aussi pour le Six Nations 2023.

Agathe Sochat (28 ans - Stade bordelais)

Agathe Sochat est l'une des cadres de l'équipe de France. Talonneur titulaire du XV de France, elle cumule 47 sélections en 7 saisons. Elle aussi a été sélectionnée pour la Coupe du monde et le Tournoi des Six Nations. Elle a porté le maillot bleu 12 fois cette saison. Championne de France d'Élite 1 avec son club de Bordeaux, elle a inscrit quatre essais en 10 matchs.

Gaëlle Hermet (27 ans - Stade toulousain)

C'est la joueuse de cette liste la plus capée avec le XV de France, du haut de ses 55 sélections. Gaëlle Hemret a longtemps été la capitaine des Bleues, c’est dire sa renommée. Capitaine et troisième ligne emblématique du Stade toulousain, elle n'a joué que 9 matchs en club cette saison mais a su profiter de ses sélections en équipe de France pour être plus prolifique, avec 3 essais inscrits en 11 matchs.

Cyrielle Banet (28 ans - Montpellier)

Ailière infatigable, Cyrielle Banet a brillé en club cette saison. En 11 matchs, elle a franchi la ligne d'en but adverse à 8 reprises ! Titulaire pratiquement à tous les matchs du Tournoi des Six Nations, la Montpelliéraine s'est offert deux essais. Le plus remarquable reste celui qu'elle plante à la 80e minute face aux Anglaises, permettant aux Bleues de revenir au score.

La 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique sera diffusée en intégralité sur la chaîne Twitch Midi Olympique et sur le site Rugbyrama, vendredi 23 juin. Cliquez ici pour voter pour le meilleur joueur de l'année (Oscar Midi Olympique).