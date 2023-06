Les cinq infos de ce lundi : Patchell vers Agen, Lyon officialise Ioane...

Énormément d'infos transferts ce lundi sur la planète rugby ! Agen pourrait enrôler l'international gallois Rhys Patchell pour remplacer Elton Jantjies tandis que le Lou a officialisé l'arrivée de Monty Ioane la saison prochaine. De son côté, Oyonnax cherche encore à se renforcer après sa promotion en Top 14.

Agen sur la piste de Patchell ?

Le SU Agen pourrait voir partir dès cet été son ouvreur sud-africain Elton Jantjies (32 ans, 46 sélections), pourtant arrivé en cours de saison. Pour le remplacer, la piste menant au Gallois Rhys Patchell (30 ans, 23 sélections) est explorée.

Selon La Dépêche, le Gallois Rhys Patchell serait sur les tablettes du SUA. Celui qui a disputé un match du Tournoi des 6 Nations 2023 face à l'Écosse évolue aux Scarlets depuis 2016. Mais la situation péilleuse du rugby gallois n'échappant à personne, il ne serait pas étonnant de voir débarquer l'ouvreur au sein d'un championnat qui comptera déjà dans ses rangs Ross Moriarty ou encore Tomas Francis la saison prochaine.

Ioane à Lyon, c'est officiel

La ligne d'arrière du Lou aura du mordant la saison prochaine. Après les arrivées de Semi Radradra, Vincent Rattez et Thaakir Abrahams, c'est Monty Ioane qui débarquera dans le Rhône la saison prochaine, comme nous l'avions annoncé. Lyon a officialisé la venue du joueur d'origine australienne âgé de 28 ans (1,80 m pour 95 kg). Il s'est engagé pour deux saisons. Il devrait disputer la Coupe du monde avec l'Italie, et donc arriver à Gerland après le Mondial.

Godener dans le viseur d'Oyonnax

Alors qu'il lui reste encore un an de contrat avec l'ASM, Loïc Godener ne devrait pas faire de vieux os en Auvergne. Arrivé lors de la dernière intersaison chez les Jaunards, le troisième ligne centre serait en discussions avancées avec Oyonnax pour une potentielle arrivée.

Cette saison, Godener a peu joué avec la tunique de Clermont sous les épaules. Au total, il a pris part à 10 rencontres, dont 6 dans la peau d'un titulaire. Surtout, il n'a jamais été aligné dès le coup d'envoi depuis l'arrivée de Christophe Urios du côté du Stade Marcel-Michelin. Il n'a été que trois fois sur une feuille de match. Pas dans les plans pour les prochains mois, l'ancien joueur de Grenoble, du Racing 92 et du Stade français pourrait donc tenter de relancer sa carrière à Oyonnax, tout juste promu en Top 14.

Rouen : Witty et Velten devraient débarquer

Selon nos informations, deux arrivées sont prévues prochainement chez les Noir et Rouge. Le deuxième ligne Will Witty et l'ailier Théo Velten seraient proches de rallier Rouen.

L'Anglais sort d'une saison difficile à Perpignan malgré de bonnes premières prestations. Il n'a joué que quatre petits matchs cette saison en raison d'une blessure récurrente au genou. De son côté, Velten est un ailier qui jouait cette saison à Chambéry, en Nationale. Il a joué quatorze matchs pour deux essais inscrits. Passé par le Racing 92 et Brive (clubs avec lesquels il n'a joué aucun match en pro), il a déjà goûté à la Pro D2 sous le maillot de Soyaux-Angoulême.

Lezana poursuit l'aventure à l'USM

Ce lundi, l'USM a officialisé la signature du troisième ligne argentin, Tomas Lezana (29 ans, 40 sélections), jusqu'en 2026. Arrivé en cours de saison en tant que joker médical, le flanker a su convaincre le staff montalbanais de le conserver. Il était une des priorités du mercato tarn-et-garonnais.

Nous vous l'annoncions il y a plusieurs semaines, la signature de Tomas Lezana était un des enjeux majeurs du mercato montalbanais. Le troisième ligne argentin, séduisant lors de chacune de ses apparitions cette saison avec Montauban, a donné son accord pour rester trois ans de plus en vert et noir. Arrivé des Scarlets en cours de saison, en tant que joker médical, celui qui compte 40 sélections avec les Pumas avait participé à cinq matchs de Pro D2 en fin de saison et a contribué au maintien du club dans l'antichambre de l'élite.