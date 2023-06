Association Sportive Canet est championne de France ! Lors de la finale de Régionale 3, qui se tenait ce dimanche après-midi au Stade Max Rousié de Villeneuve-sur-Lot, les Canétois l'ont emporté face au RAC Angerien (40-20).

Il n’y a pas eu photo dimanche après-midi dans la fournaise villeneuvoise de Max-Rousié, tant la formation de Canet-d’Aude a dominé cette finale avec notamment l’excellente partition de l’ouvreur et capitaine Castany, auteur d’un 100 % dans les tirs au but mais surtout de vingt-cinq points. Il ne fallait pas arriver en retard à cette finale du championnat de France de Régionale 3 car dès la 3e minute de jeu, les Audois plantaient une première banderille, envoyant déjà un petit message à leurs adversaires avec, à l’origine de cette belle action collective, une accélération du centre Comptour, servant idéalement son ailier Lafont, n’ayant plus qu’à terminer le boulot. Étant un peu restés dans leurs starting-blocks, les Maritimes prenaient un deuxième petit coup sur la tête lorsque le centre Comptour perçait sur cinquante mètres et laissait un bristol à la défense visiteuse.

Canet un ton au-dessus

Sous l’impulsion du troisième ligne Beguier ou du deuxième ligne Chenin, Saint-Jean-d’Angély tentait de sortir un peu la tête de l’eau mais faisait preuve de maladresses - d’hésitations également - sur ses rares temps forts, ne meublant le score que sur deux pénalités de Fouquet. Avec un bon matelas de points à la pause (20-6), les Canetois avaient pris une sérieuse option sur la victoire, commençant à avoir en point de mire la fameuse planche de bois. Et le coup de griffe de ce diable de Castany, dès l’entame de la seconde période, ne faisait que corroborer ce sentiment. Le RACA passait une sale après-midi, manquant de justesse technique et d’inspiration, ne pouvant empêcher les Audois de corser un peu plus l’addition sur un débordement côté gauche de l’ailier Bauthéas (37-6, 59e). Dès lors, on connaissait déjà le nom du vainqueur. Le baroud d’honneur angérien, en fin de match, sauvant l’honneur sur un essai de pénalité et un coup de rein du centre Antoine, ne changea pas le résultat final. Canet, qui a évolué un ton au-dessus et qui a maîtrisé facilement les débats, méritait largement son bouclier.