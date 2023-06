Fédérale 3 : Sarlat et Aubagne qualifiés en finale du championnat

Ce dimanche après-midi, Sarlat et le Puy-en-Velay ainsi qu'Avignon Le Pontet et Aubagne s'affrontaient en demi-finale de Fédérale 3. C'est Sarlat et Aubagne qui ont décroché une place en finale du championnat. Les deux équipes se retrouveront donc le 25 juin pour tenter de soulever le Bouclier.

Sarlat s'est imposé 21-17 face au Puy-en-Velay. Au coude à coude à la pause, Sarlat profitait finalement de l'indiscipline de ses adversaires en inscrivant pas moins de 7 pénalités au total. La réussite au pied de Mathe (demi d'ouverture) était donc plus que précieuse dans ce match. Sarlat est donc qualifié en finale du championnat. De son côté, Aubagne s'est offert une place en finale avec une victoire (39-21) face à Avignon Le Pontet. Dans cette demi-finale, le RC Aubagnais a tout de suite imposé son rythme avec deux essais en première période (17e et 25e). Aubagne rentrait donc aux vestiaires avec un net avantage (18-6). Avignon Le Pontet parvenait à revenir au score en début de deuxième période mais le réalisme d'Aubagne prenait à nouveau le dessus en fin de match. Sarlat et Aubagne se disputeront donc le titre de champion de fédérale 3 ce dimanche 25 juin à 15 heures. À l'issue de la saison régulière, les deux clubs ont terminé premiers de leurs poules avec 74 points pour Sarlat et 76 points pour Aubagne.