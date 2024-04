Fédérale 3 : exclu du championnat, le Paris XO saisit le CNOSF

Les Parisiens ont sollicité une audience devant l’organisme olympique pour contester la décision d’exclusion. Ils feront aussi appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a motivé la décision fédérale.

L’équipe du Paris XO-Finances a été exclue du championnat de Fédérale 3 par la fédération. Par un communiqué de presse, le secrétaire général Sylvain Deroeux et le responsable des compétitions Xabi Etcheverry, ont officialisé leur décision de procéder à son exclusion immédiate, consécutive à un jugement du tribunal administratif de Paris défavorable au club parisien. Ses dirigeants avaient saisi le tribunal administratif au mois de juillet 2023, pour contester une première décision fédérale de ne pas lui accorder sa montée en fédérale 3, qu’il avait gagnée en accédant aux demi-finales du championnat de France de Régionale 1. À l’époque, la fédération avait suivi l’avis de sa ligue régionale d’Ile-de-France.

Un différend historique

Au cours de la saison dernière, la ligue francilienne avait interdit cette montée en fédérale 3 au club parisien en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits à son école de rugby. Les textes prévoient 25 licences minimum, le Paris XO en présentait 21 à la date butoir. Mais ceci alors qu’un bug informatique du service fédéral d’enregistrement des licences avait empêché des enregistrements de dernières minutes, et alors que le club parisien devait saisir par la suite d’autres dossiers d’inscription qui lui permettaient de remplir ses quotas. Mais la ligue Francilienne, qui entretient un différend historique avec le club parisien sur ce sujet de l’école de rugby, avait décidé d’observer une position martiale. Pas de quota à la date butoir, pas de montée autorisée. Ce qui avait occasionné des échanges entre les décisions émises par la commission régionale, et les contestations des Parisiens devant les commissions d’appel. Sans toutefois créer de problème fondamental. À la fin de la phase préliminaire du championnat régional francilien, à partir du moment où le club parisien n’avait pas réussi à finir premier de poule, et à obtenir cette montée, l’affaire était classée. Mais quelques semaines plus tard, la qualification en demi-finale nationale du Paris XO, qui lui a permis de profiter des deux places promotionnelles supplémentaires mises en jeu par la fédération, avait créé le litige. La fédération avait décidé de ne pas autoriser la montée du club parisien en suivant l’avis de sa ligue régionale. Au mois de juillet, les « XO » avaient saisi le tribunal administratif par une requête en annulation de façon à contester cette décision. Ils défendaient leur position en arguant que leur accession relevait de l’application des règles fédérales, et non plus des règles régionales. Ce qui leur avait permis de participer au championnat de fédérale 3 dans l’attente du jugement définitif. Lequel a été rendu le 4 avril, et a été défavorable au club parisien. Le Tribunal administratif a estimé que la fédération avait été dans son droit de lui empêcher cette montée.

Les dirigeants fédéraux ont immédiatement déclassé les deux équipes premières et réserves aux deux dernières places de leur poule, et leur ont interdit de disputer leur dernière journée prévue hier à Dunkerque. Les Parisiens ont décidé de contester cette exclusion en demandant une audience en urgence au CNOSF. L’organisme olympique devrait se charger du dossier cette semaine. Sa saisine entraînera automatiquement la mise en suspens de l’exclusion des deux équipes. Les Parisiens devraient réintégrer leur classement dès que la saisine deviendra officielle, avant un avis de la commission de conciliation du CNOSF. Les Parisiens ont aussi décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif. « Nous faisons tout pour organiser l’activité de notre école de rugby à Paris, sans créneau horaire, sans stade, sans club-house, commente le président Jean Lamothe. La fédération et notre ligue régionale devraient nous accompagner plutôt que nous sanctionner de façon aussi brutale. Ça devient vraiment de l’acharnement cette histoire ». L’enjeu pour les Parisiens sur la fin de saison : invalider leur exclusion et permettre à leur équipe réserve, deuxième de sa poule, de participer aux phases finales nationales. À plus long terme, de maintenir leur place en fédérale 3 la saison prochaine. La suite au prochain rendu de justice.